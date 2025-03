Gal Gadot recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood entre protestas

La actriz israelí Gal Gadot recibió su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood para coronar su exitosa carrera en el cine. Sin embargo, la ceremonia, que se llevó a cabo en Hollywood Boulevard, fue empañada por un ambiente agridulce debido a un retraso de 15 minutos en su inicio y la presencia de manifestantes que interrumpieron la celebración.

La llegada de la estrella de ‘Wonder Woman’ al Paseo de la Fama fue muy esperada. Rodeada de su familia y amigos cercanos, Gadot subió al podio para dar un emotivo discurso.

“Sólo soy una chica de un pueblo de Israel. Esta estrella me recordará que, con trabajo duro, pasión y un poco de fe, todo es posible“, expresó.

Sin embargo, el evento se vio interrumpido por varias decenas de manifestantes que se presentaron antes de que comenzara la ceremonia. Los grupos, tanto pro palestinos como pro israelíes, exigieron ser escuchados, y sus consignas rápidamente llenaron el aire con frases como: “Arriba la liberación, abajo la ocupación” y “Ni un céntimo más, ni un centavo más, no más dinero para el crimen de Israel“. Además, algunos sostenían pancartas que decían: “Los héroes luchan como los palestinos“, “Viva Palestina” y “Ninguna otra tierra ganó el Oscar“.

Gal Gadot ha sido conocida por su apoyo público a Israel, especialmente en tiempos de conflicto entre Israel y Palestina, y en diversas ocasiones ha utilizado sus redes sociales para condenar la violencia y manifestar su lealtad hacia su país. Su postura, a menudo respaldada por sus seguidores, ha generado controversia, y su aparición en Hollywood no fue la excepción.

A pesar de las protestas, la ceremonia contó con la presencia de importantes personalidades del cine. Entre los asistentes se encontraban la directora Patty Jenkins, quien dirigió a Gadot en la saga ‘Wonder Woman’, y el actor Vin Diesel, quien también ha sido cercano a la actriz por sus trabajos en ‘Fast & Furious’.

Gal Gadot estuvo acompañada por su familia, su esposo Yaron Varsano y sus cuatro hijas, Alma (nacida en 2011), Maya (2017), Daniella (2021) y Ori (2024).

Gadot, quien da vida a la malvada Reina Grimhilde en la versión live-action de ‘Snow White’, agradeció a Jenkins y Diesel.

“A lo largo de este viaje juntas, has sido un faro de luz y siempre me has guiado con amor y compasión. Trabajar contigo me enseñó a confiar en mí misma y en mis poderes como actriz. Sólo después de nuestra película empecé por fin a llamarme ‘actriz’“, le dijo a la realizadora.

“Te arriesgaste con una completa desconocida y me invitaste a formar parte de la familia de ‘Fast & Furious’. Era mi primera película, y tu fe en mí cambió por completo el curso de mi vida“, comentó Gal sobre el actor.

Esta no es la primera protesta que incluye a estrellas de a Disney, el mes pasado varios pro palestinos se congregaron en el estreno de ‘Captain America: Brave New World’ y pidieron el boicot de la película por incluir a la superheroína israelí Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, e interpretada por Haas.

