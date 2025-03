Sergio Canales asegura que existe similitud entre el Club América y el Real Madrid

El futbolista español y una de las principales figuras de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, se ha consagrado dentro de la Liga MX debido a su gran calidad de juego que le ha permitido ganarse el cariño de la afición rayada y especialmente un papel vital en la alineación de este equipo que participará próximamente en el Mundial de Clubes de 2025.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el jugador habló sobre diversos temas de la Liga MX entre los que resaltaron las similitudes que poseen las Águilas del Club América con el Real Madrid, esto debido a que el español jugó para los merengues y conoce muy bien el esquema competitivo de ambas ligas.

Canales afirmó que resulta un poco complicado poder comparar a ambos equipos al ser torneos muy diferentes en países de continentes donde el fútbol varía en su estrategia; a pesar de esto sostuvo que sí se parecen con el tema de ganar una gran cantidad de títulos de manera consecutiva.

“Ha tenido muchas épocas el América de ganar. Yo me voy a centrar en lo deportivo ahora, más allá de lo arbitral o no…lo merece. O sea, lo han merecido en estos años desde que yo he llegado. Al final han hecho campañas buenas. En la temporada que hicieron un poquito antes, que fue la regular que nos tuvieron arriba todo el rato, pero en los Playoffs jugaron como se tienen que jugar esos partidos”, expresó.

Ciudad de México, 16 de marzo de 2025. Nelson Deossa, Germán Berterame, Sergio Canales y Jorge Rodríguez en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla

“Bueno, es difícil compararlo porque son, no sé, son clubes diferentes, ideologías diferentes pero a mí lo que me ha tocado, pues es verdad que es el equipo que ha ganado, no. Entonces, por esa parte, sí son similares”, agregó Canales, quien militó en el Betis, Real Sociedad, Valencia y el mencionado Real Madrid.

Ilusionado con el Mundial

Sergio Canales también aseguró que se siente bastante entusiasmado de poder disputar el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA con Rayados, el cuál se llevará a cabo este verano en los Estados Unidos y donde buscarán conquistar el título de campeón.

“Sí, mucha (ilusión). La verdad que es un evento único. La primera vez en la historia. Obviamente, creo que representar a México también es un honor, sinceramente, pero bueno, ahora en la situación en la que estamos, creo que queda mucho por delante. Necesitamos, como te digo, luchar por el título. Lo primero, luchar por clasificarnos, luego hacer unos playoffs que nos valga para ser campeones, que es el objetivo”, resaltó.

“Y luego ya pues pensar en un evento, obviamente que es mundial y que van a estar los mejores clubes del mundo y que creo que para la ciudad de Monterrey y para el Club de Monterrey, pues es un privilegio”, concluyó.

