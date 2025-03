Adriano Espaillat sobre agresión republicana por ser inmigrante: “Fue un ataque a todos nosotros”

Tras responder el mensaje del presidente Donald Trump ante el Congreso Conjunto, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York), fue llamado “inmigrante ilegal” por parte de los republicanos, aunque es ciudadano naturalizado.

Tal mensaje tiene un significado particular en el actual momento que se vive en Estados Unidos, debido a las acciones de Trump para deportaciones masivas, pero también ante un incremento de acciones contra inmigrantes en proceso de obtener la Green Card.

“Este ataque no fue solo en contra mía, fue en contra de todos nosotros, ¿verdad?”, expuso en entrevista en el marco de la Conferencia Demócrata Issues 2025 en Virginia.

El líder demócrata, quien representa al Distrito 13 de Nueva York, que incluye a El Bronx, pide a los inmigrantes no tener miedo.

“[Les pido] que no tenga miedo, que no tengan temor, que no están solos”, expresó. “Yo quiero ser enfático sobre eso que no están solos, que tienen el apoyo de muchas personas, así como yo recibí muchísimas muestras de apoyo, incluso a una resolución que presentó la congresista Sylvia García, que ya tiene más de 100 copatrocinadores”.

Agregó que congresistas republicanos lo llamaron para expresarle su solidaridad. La presión sobre la agresión del Partido Republicano obligó a que el mensaje publicado en X, antes Twitter, fuera borrado.

“De manera que nosotros no estamos solos, estamos trabajando en equipo, todos nosotros, así que no se deben sentir con temor o miedo, sino estar seguros de que si algo sucede pueden acudir a mi oficina de congresista para pedir la ayuda”, dijo. “Conocer sus derechos es una herramienta muy importante hoy en día […]. Hay disponible particularmente servicios legales en las diferentes jurisdicciones del país”.

No he escuchado a muchos congresistas latinos hablar sobre el caso de Jocelynn Rojo y este caso que es triste, debido a que ella enfrentó bullying justamente por amenazas de sus compañeros de escuela, de que llamarían a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para para la deportación de sus padres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos escuchando esas voces hispanas al respecto? Y si lo están comentando, ¿están preparando una acción legislativa?

“Lo hemos discutido internamente en mi oficina, ha tratado de coordinar. Una conversación con los padres. Naturalmente, antes de decir algo en público, me gustaría primero tener una conversación en privada, dada la delicadeza de este caso, con sus familiares, pero sí es algo que nos preocupa bastante. Es horroroso lo que pasó, la extendemos nuestras condolencias a la familia de ella, un caso de bullying que resultó en la muerte de esta niña. Enseña a luz viva lo que está sucediendo, el nivel no solamente de bullying que existe en la nación, sino también de temor y de miedo. Yo creo que es como un ambiente de un reino de temor y de miedo que existe en el país, que está afectando a la gente de diferentes maneras.

Justamente se reportó, y hay organizaciones que están trabajando al respecto, sobre la deportación de una familia con niños, una niña que recién salió de una cirugía de cerebro y fue expulsada con sus padres sin consideración alguna. ¿Hay seguridad para las personas que si bien tendrían que ser procesadas para deportación bajo las leyes estadounidenses, pero no se están tomando esas consideraciones en la en el cuidado de la gente, qué hacer al respecto?

“El Caucus quiere destacar y hacer público todas las semanas uno o más casos dramáticos como éste que usted describe y estamos haciendo los esfuerzos para que todo el mundo sepa de estos casos. Yo creo que es importante que a la nación esté al tanto de lo que está sucediendo con estos casos de deportación y de migración.

“Debe de asistir una como una malla de cuidado, de apoyo, para esta familia que aseguren que no sean abusadas y que, en casos extremos, de una situación muy específica como es este caso, de alguien que fue un niño que recibió una operación delicada, que exista el mecanismo para proteger primero, y más importante, la vida y el bienestar de ese niño. Hasta ahora no existe a nivel federal ese tipo de esfuerzos, porque se ha realizado el sistema en una ola agresiva de deportación.”

Le toca ser presidente del Caucus Hispano en un momento particular en el país, ¿cómo lo enfrenta en ese sentido? Supongo que hubo una reorganización en algún momento de ver cómo iba a enfrentar.

“Bueno, hasta cierto punto, los ataques en contra mía, yo diría que han ayudado a solidificar y a unir al Caucus, que es un Caucus muy diverso regionalmente y étnicamente también es diverso. Los intereses de nuestros respectivos distritos son diferentes [a nivel] urbano y rural [y] de suburbios, pero me parece que hay una intención y un esfuerzo de solidificar nuestra voz y unirnos. De profesionalizar y tener un mensaje más directo hacia la población, es importante que llegue que el pueblo conozca lo que estamos haciendo por ellos.

“Ahora, es importante que la gente también sepa [que] el hecho de que sea el Caucus Hispano no significa que se separa de la agenda demócrata […]. Nosotros trabajamos dentro del marco de lo que es el Caucus Demócrata, o sea, la bancada demócrata que es más grande.”

El representante Adriano Espaillat lidera una conferencia del Caucus Hispano del Congreso. Crédito: Jesús García | Impremedia

¿Cuál es la agenda?

“La agenda nuestra es a favor de la clase trabajadora y la clase media, protegiendo los servicios vitales que recibe nuestra comunidad, como es el Medicaid, Medicare, la ayuda alimenticia a través de los cupones. También el sistema de educación público, que sigue siendo el único modelo que existe para agilizar el avance de nuestros hijos y nuestros nietos. Estas son las prioridades nuestras. El bienestar de nuestra familia, el bajar los precios de los artículos de primera necesidad en los supermercados, ver cómo podemos frenar la inflación. Esos son temas de gran importancia, yo diría mejor y de mayor importancia en comunidades como la que nosotros representamos, porque son comunidades de más bajos ingresos. También el costo de la vivienda, que en muchos casos es mayor de 50% de los ingresos de las familias, es algo de gran prioridad para nosotros.

Ustedes como demócratas aprobaron el proyecto de la Ley de Reducción de la Inflación, es muy importante en muchos aspectos y una de las partes sustanciales fue la reducción del precio de medicamentos. Se logró un paquete de 10 medicamentos cuyos costos se redujeron. Los precios que todavía no entran…

“Correcto, incluyendo la insulina, que es muy importante para nuestra comunidad, donde hay altos índices de diabetes…”

Exactamente. Ahora viene un paquete adicional de 15 medicamentos ya seleccionados, muchos de ellos que pueden ayudar, como señala usted, pues a la comunidad latina por las enfermedades. ¿Hay peligro de que eso se cancele?

“No hay duda que la nueva administración no apoya ese tipo de iniciativa de realmente bajar el precio de las medicinas, que es una iniciativa para salvar vidas, porque muchas personas tenían que decidir si hacer una compra de comida o comprar su insulina. Hay ahora otras medicinas cardiovasculares, renales, que serían importantísimas para nuestra comunidad, que sufre desproporcionadamente de este tipo de problemas cardiovasculares, sufre de diabetes, etcétera. […] El Partido Republicano y esta administración no están de acuerdo con reducir el costo de esta medicina.”

Congresista, el caso de Mahmoud Khalil –detenido por ICE por participar en protestas a favor de Palestina– usted mencionó en algún momento públicamente que es parte de su distrito ¿Le ha dado seguimiento? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo está viendo usted este caso? Parece un atentado a la libertad de expresión….

“Así es, como yo dije mi comunicado, yo espero de que el gobierno siga realmente lo que es el mandato de la ley, verdad, que es muy importante que eso no se puede fraccionar, no se puede eliminar ni se puede negar a ningún acusado. Todavía no sabemos realmente cuáles son los cargos. O sea, que está detenido sin ningún tipo de cargo formal, algo que es altamente irregular, sino ilegal.”

Porque está detenido bajo ICE ni siquiera está detenido en una prisión estatal o federal…

“Eso es correcto. Y estamos viendo si es que ellos van a acudir a algún aspecto de la ley que hace tiempo no se ha aplicado, como la jurisdicción que la ley posiblemente le pueda dar a alguien como el secretario de Estado [Marco Rubio], pero todo el proceso ha sido altamente irregular […] ilegal.

Un último mensaje a sus representantes, a la gente que usted representa en su distrito de Nueva York.

“Bueno que sigan luchando, que sigan adelante, que estamos aquí peleando el pleito, asegurando de que los beneficios que son importantes para ellos no se recorten o desaparezcan. Que el costo de la vida sigue desafortunadamente alto y estamos luchando para reducir el costo de los artículos de primera necesidad en los supermercados y bodegas para que ustedes puedan accesar [a ellos].”

