Apple contrató a joven de 19 años que hackeó un iPhone y acaba despedido por una insólita razón

En pleno auge de los primeros iPhones, el nombre de Nicholas Allegra, alias “Comex”, se volvió recurrente en foros de tecnología y comunidades de ‘hacking’.

Con apenas 19 años, este joven estadounidense logró comprometer la seguridad del iPhone 4, en 2010, con una herramienta conocida como ‘JailbreakMe’, que permitía a cualquier usuario liberar su dispositivo a través del navegador Safari.

El ‘jailbreak’, basado en una vulnerabilidad del sistema operativo iOS, dejaba en evidencia las debilidades del software de Apple. “Comex” se posicionó como uno de los hackers más hábiles de su generación, lo que despertó respeto, en lugar de temor, en la industria tecnológica.

En lugar de enfrentarlo, Apple optó por sumarlo a sus filas.

La compañía le ofreció a Nicholas Allegra una pasantía como trabajador remoto en un área relacionada con la seguridad del sistema. Aunque los detalles de su función no se hicieron públicos, se entendía que su conocimiento profundo del código de iOS podía ser útil para prevenir futuros ataques o detectar fallos.

Sin embargo, su paso por Apple fue tan breve como sorpresivo. Menos de un año después, el joven dejó de formar parte de la empresa. Y la razón nada tuvo que ver con cuestiones técnicas.

El despiste de no contestar un correo electrónico le dejó fuera

Fue el propio Allegra quien reveló en su cuenta de Twitter (ahora X) que el fin de su vínculo con Apple se debió a un simple error: no respondió a un correo electrónico clave. El mensaje, según relató, era una confirmación necesaria para formalizar su continuidad dentro de la compañía tras el periodo de prácticas. Al no recibir respuesta, Apple interpretó que no había interés en seguir, y finalizó su contrato.

Lo que parecía un paso firme hacia una carrera dentro de una de las empresas más importantes del mundo terminó abruptamente por una omisión administrativa.

Tras su salida de Apple, Nicholas Allegra inició un nuevo camino profesional en Google. Según reportes de Forbes, aunque formó parte de la tecnológica durante un tiempo, nunca se involucró directamente con el desarrollo de Android, al que consideraba menos desafiante en comparación con iOS.

Su historia sigue resonando como un caso peculiar de cómo el talento puede abrir puertas, pero también cómo un simple descuido puede cerrarlas.

La anécdota de “Comex” ha sido comparada con otros casos similares, como el de un joven hacker de 22 años que en 2019 intentó chantajear a Apple, tras vulnerar sus sistemas, y que ahora ocupa un cargo directivo en una empresa tecnológica, según Xakata.