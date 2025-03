“El increíble legado de amor que dejó mi pareja tras su muerte”

Al despertarse la mañana del primero de enero de 2021, Ellidy Pullin se sintió más sola y vacía que nunca: mientras todos celebraban el comienzo de un nuevo año con sueños y esperanzas, todo lo que ella amaba y anhelaba se estaba quedando atrás en 2020.

“Todavía me duele hablar de ese día”, le contó Pullin al programa Outlook, de la BBC, “sabía que no se puede parar el tiempo, ni evitar que la gente celebre, pero el hecho de que Chumpy se estuviera quedando en 2020 por completo me dejó con la sensación de vacío más grande, más horrible que haya tenido”.

Apenas seis meses antes, Ellidy había perdido a su pareja de 10 años, Chumpy –el dos veces campeón australiano de tabla sobre nieve, o snowboard, Alex Pullin-, en un desafortunado accidente de buceo.

Además, el día antes, en un evento que parecía estarle poniendo un doloroso punto final a un año de pérdida, el cuerpo de Ellidy rechazó uno de los tres embriones que los médicos habían logrado fecundar con el esperma de Alex, el cual había sido recolectado 36 horas después de su inesperada muerte.

Alex y Ellidy se conocieron en 2013, y no se volvieron a separar hasta la temprana muerte de Alex en 2020. (Foto: Ellidy Pullin)

Este proceso de extracción de esperma post-mortem no es algo nuevo: es un método que se conoce desde la década de los años 70, y que usualmente se recomienda llevar a cabo dentro de las primeras 24 a 36 horas después del fallecimiento del paciente para maximizar la viabilidad de los espermatozoides.

Y aunque las estadísticas muestran que hay una alta probabilidad de éxito si la extracción se logra en el periodo de tiempo establecido –con un máximo de posibilidades de éxito del 86% si la recolección se hace dentro de las primeras 24 horas después del fallecimiento, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH)- entre más tiempo pase, menores son las posibilidades de lograr un embarazo y no se registran casos exitosos que hayan excedido las 36 horas.

Así como 2020 le quitó lo más importante de su vida hasta ese momento, 2021 le daría a Ellidy Pullin una segunda oportunidad para reconectar con el hombre al que amó como a nadie en la vida.

Amor a primera vista

(Foto: Ellidy Pullin)

Cuando Ellidy, con 21 años, conoció a Chumpy en el cumpleaños de un amigo mutuo en 2013 en Australia, hubo magia instantánea.

“Yo estaba bajando las escaleras y él me pasó por el lado simplemente diciendo ‘Hola, ¿qué tal?, bueno verte’ y como si nada, entramos caminando a la vida del otro: no pudimos parar de hablar, estuvimos juntos toda la noche. Simplemente, algo se encendió de inmediato”.

A pesar de que Chumpy tuvo que salir de Australia al día siguiente –respondiendo a su apretada agenda de deportista de invierno proveniente de un país famoso, no por sus picos nevados y gélidos inviernos sino por sus cálidas playas, óptimas para el surf– la pareja no dejó de comunicarse de ese momento en adelante: se escribían cartas, se llamaban por teléfono y al final, simplemente buscaron la manera de conectar.

“Chumpy era tan gentil y profundo, era el mejor escuchando, lograba hacerte hablar y podía ser tan vulnerable, siempre estaba asegurándose de que estuvieras bien”.

“Creo que la gente que logró conocerlo más allá del deporte, simplemente se enamoraba completamente de él y de su esencia”.

Al paso de meses de idilio, la pareja decidió irse a vivir juntos, adoptar un perro e intentar agrandar la familia buscando su primer embarazo. Pero el proceso se complicó.

“Habíamos estado buscando el embarazo como por 8 meses, ambos muy conscientes de nuestra salud, y al final, terminamos yendo a donde los médicos a que examinaran mis óvulos y medir mis niveles de hormona antimülleriana (AMH) -a través de la cuál se mide la calidad de los óvulos- para descubrir que mis niveles estaba realmente bajos.”

“Así que dijimos, ‘sigamos tratando los próximos meses y si llegamos al año, empezamos el tratamiento de fertilización in-vitro’, y ese era el plan…”

Un accidente

A pesar de ser dos veces campeón de snowboarding, como buen Australiano, Alex Pullin le dedicaba gran parte de su tiempo al mar. (Foto: Ellidy Pullin)

A pesar de ser un profesional del snowboarding, Chumpy había crecido navegando.

Su familia había navegado alrededor del mundo en un velero cuando él era chico, y cuando estaba en casa, amaba pasar tiempo en el océano, capturando algunas veces el pescado que luego compartía con familia y amigos.

“Y no era como que iba a pescar grandes cantidades de peces. Practicaba la pesca con lanza. En vez de estar en un bote o pescando desde la orilla, estás en el agua con un pistola de lanza, con tu careta, y debes escoger sabiamente”.

“Solía ir, conseguir el pez perfecto y decir: ‘Lo voy a compartir con mis amigos, haremos un gran ceviche, o tacos de pescado'”.

Es por eso que cuando Chumpy se montó en la camioneta con su pistola de arpón el 8 de julio de 2020, Ellidy simplemente decidió ir a darle una vuelta al perro y caminar un rato.

“Como una hora después de empezar a caminar, sentí un dolor agudo en el pecho. No le presté mucha atención pero sí me hizo detener de repente”.

Estaba algo ansiosa porque tenía visita en la tarde, y su madre había dicho que la iba a ayudar a organizar la casa para los invitados, así que prefirió devolverse y empezar con las labores del día.

Cuando Ellidy estaba moviendo un pesado sofá que aún mantiene sobre un gran tapete marroquí que adorna su sala de estar, su vecina Belinda llegó de la nada como siempre solía hacer.

“Llegó diciéndome que en la página local de Facebook de la comunidad estaban hablando de un hombre al que habían sacado inconsciente del mar, que lo tenían en la playa a donde Chumpy iba y quería ella saber de él, porque lo había visto salir en la mañana.”

“Pero yo simplemente le dije, ‘ay que triste, gracias Belinda’, porque para mí, por supuesto, ese no podía ser Chumpy. Chumpy sería el tipo que estaba a su lado tratando de ayudarlo. Entonces, la despedí”.

Fue solo 10 minutos después, cuando la asaltó una horrible sensación en el pecho y en la cabeza, que con un grito de llamado a su madre, entró finalmente en acción.

Negación

(Foto: Ellidy Pullin)

Al oír la angustia en la voz de su hija, la mamá de Ellidy bajó corriendo las escaleras, y sin siquiera preguntarle qué era lo que su vecina le había dicho, tomó las llaves del carro, y ambas se dirigieron hacia la playa a la que Chumpy solía ir.

“Me acuerdo que mamá paró en la calle, ni siquiera estacionamos en uno de los espacios. Había carros de policía, una ambulancia, ya había varios medios ahí, y mi mamá simplemente salió corriendo del auto hacia la playa”.

“Yo sentía que estaba como flotando, como caminando lentamente, sin querer acercarme al sitio, como si mi cuerpo supiera hacia dónde me estaba dirigiendo. Ahí me encontré con un policía al que le pregunté, actuando como si no supiera, qué ocurría”.

En la conversación, Ellidy le comentó al policía que Chumpy había estado nadando en el área y fue entonces cuando el policía le preguntó por los tatuajes de su pareja.

“Me preguntó si tenía algún tatuaje en sus costillas y yo simplemente no le pude responder, yo no…”

El recuerdo del inmenso tatuaje de un hacha que Chumpy se había hecho recientemente cayó con tal peso sobre su mente que la desconectó con la realidad.

“No es mucho lo que recuerdo de ahí en adelante, pero sí pensar que no podía ser él, a pesar de que el rostro del policía me lo había dicho todo. Yo, en el fondo, lo sabía. Pero para mí era como que él estaba bien: a lo mejor un tiburón le había mordido un brazo y tendría que pasar un tiempo en el hospital, pero no podía haber muerto.”

Mientras estaba buceando, Chumpy había sufrido lo que se conoce como un desmayo de aguas pocas profundas -una pérdida de consciencia resultado de aguantar la respiración por mucho tiempo- que hubiera podido terminar de otra manera si no hubiera sido por el cinturón de pesas que llevaba para ayudarle a mantenerse hundido durante la pesca, al final el único culpable de que su cuerpo inconsciente nunca hubiera podido ascender a la superficie a volver a respirar.

“Yo todavía me pregunto qué habrá ocurrido bajo el océano ese día”, reflexionó Ellidy, reflejando aún en su voz la tristeza que la acompaña desde ese día.

Conteo regresivo

Ellidy con su perro a los pocos días de la muerte de Alex, durante un homenaje en el sitio de su fallecimiento. (Foto: Getty Images)

En algún punto de la confusión que generó la repentina muerte de Chumpy esa mañana de julio, el hermano de Ellidy recibió una de las llamadas más surreales que hubiera atendido hasta ese momento.

“Mi mejor amiga, Chloe, llamó a mi hermano y le dice: ‘mira, tienes que mencionarle esto a Ellidy”.

Chloe había escuchado hablar de un caso de extracción de esperma post-mortem y, al estar enterada de primera mano de los esfuerzos que Ellidy y Chumpy venían haciendo para tener un bebé, tomó la decisión de mencionarlo antes de que corrieran las 36 horas que ella sabía eran claves para el éxito del procedimiento.

Ellidy dice que estaba sentada en el patio trasero, con la cabeza entre las rodillas, aún muy confundida por toda la situación, cuando entró su hermano y le comentó sobre el proceso, y la premura que tenían de llevarlo a cabo.

“Lo miré e inmediatamente le dije, ‘sí, sí, adelante’.”.

Con la decisión tomada, el entorno de Ellidy se puso en acción, y en pocas horas habían logrado contactar a un abogado y a un médico, quien estaba listo para hacer el procedimiento.

La extracción tuvo lugar a último minuto pero, 36 horas después del fallecimiento de Alex Pullin, un médico había logrado extraer una muestra viva de esperma de su cuerpo.

“Pero para ser sincera, cuando nos enteramos de que la esperma había entrado en una nevera, no volvimos a pensar en ella en mucho tiempo. Apenas podíamos sobreponernos al hecho de que estábamos sentados, y que Chumpy no estaba con nosotros”.

Aterrizaje forzoso

A pesar del apoyo que recibió, Ellidy dice que, después de la muerte de Chumpy, pasaron meses antes de que ella se sintiera nuevamente “en su cuerpo”. (Foto: Getty Images)

Los siguientes seis meses de la vida de Ellidy transcurrieron en lo que ella llama un “estado vago y transitorio”.

“No me sentí como si estuviera en mi cuerpo por semanas. Estaba tan desquiciada que iba a reuniones en la funeraria, con los papás de Chumpy, con mi mamá, con mi hermano y yo estaba riéndome, vistiendo ropa que nunca hubiera usado si Chumpy estuviera vivo”.

“Yo sentía que todo era como un show, como que todo era falso”.

Fue solo cuando estaba a punto de llegar al sexto mes de la muerte de Chumpy, que Ellidy sintió “una urgencia”.

“Sentí que tenía que tener este bebé. Fue casi como si encendieran un interruptor, y hubiera aterrizado de manera forzosa entendiendo que Chumpy nunca iba a volver”.

Era diciembre de 2020.

Ellidy comenzó a programar las citas necesarias para comenzar el proceso de fertilización in vitro, y empezó a comentar la decisión con sus familiares. Particularmete con los padres de Chumpy.

“Ellos estaban impulsándome, querían que lo hiciera. Sabían que nos considerábamos casados y sabían que estábamos buscando un bebé.”

Al final, obtuvieron 3 embriones viables, y el primero lo implantaron el 31 de diciembre de 2020.

“Era el último día del año y fuimos con un unos amigos a acampar y yo me sentía rara, como que no estaba del todo bien. Cuando fui al baño, salió este pequeño coágulo. No fue un aborto, ni mucho menos, pero el período me llegó, y el embrión había sido rechazado”.

El milagro

Gracias al proceso de extracción póstuma de esperma, Ellidy quedó embarazada de Alex al poco tiempo de su muerte. (Foto: Ellidy Pullin)

Para la cita en la que le implantarían el segundo embrión, Ellidy decidió esperar hasta febrero luego de descansar un mes de su primer intento. A esa segunda cita, asistió con su madre.

“Cuando recibí la llamada del centro de fertilización, diciendo que estaba embarazada, grité. Le conté a mi perro, a los papás de Chumpy, a mis padres, a mis amigos. Fue un momento tan feliz, tan surreal”.

“Todos sabíamos que una parte de él estaba creciendo dentro de mí, trayéndolo a él de alguna manera, de vuelta a la vida”.

Como Chumpy había sido una figura pública, algunas personas empezaron a hacer preguntas sobre el embarazo de Ellidy, cuando anunció que estaba embarazada casi un año después de la muerte de su pareja.

Fue cuando comenzó un podcast en el que habló sobre la logística y el debate ético que existe en cuanto a los embarazos a través de extracción póstuma de esperma.

Y el 25 de octubre de 2021, nació Minnie Alex Pullin.

“Era igualita a él. Lo primero que notamos con mi madre, casi de inmediato, fue que eran los ojos de él. Fue un momento tan hermoso, emocional y loco de cierre de un ciclo.”

Minnie además, llegó en el momento perfecto para darle la despedida a su abuelo: al poco tiempo del fallecimiento de Chumpy, diagnosticaron al padre de Ellidy con cáncer cerebral, del cual fallecería finalmente en enero de 2022.

“Mi padre estaba en las últimas, y dormía junto a ella prácticamente 8 horas seguidas. Yo llegaba a verlo, me sentaba al lado de papá, y ahí estaban Minnie y papá descansando juntos. Fueron algunas semanas muy hermosas.”

(Foto: Ellidy Pullin)

Hoy, la vida de Ellidy continúa después de un largo periodo de pérdidas y sorpresas, con un propósito muy claro ahora que tiene a Minnie a su lado: “Creo que mi vida es muy caótica con una niña de 3 años. Estoy sola haciendo todo esto y es bastante difícil. Pero estoy bien”.

“Chumpy me hace falta todo el tiempo, pero tu vida evoluciona y crece alrededor de tu duelo. Estoy tan ocupada con Minnie, con el trabajo. Pienso en él todos los días”.

En su casa en Queensland, Ellidy y Minnie se sientan en las tardes a mirar el océano y Ellidy le dice a su bebé milagro que su padre está allá, en algún lugar bajo las olas. Y cuando cae la noche, y aparecen las estrellas, Ellidy acuesta a Minnie con la promesa de que él la mira desde el firmamento y que para verlo, solamente tiene que dormirse y soñar.

“Y yo creo que ellos se ven. Cuando se acercan las 6 pm, ella empieza a decir que lo quiere ver, y yo ya sé, que es la hora de dormir”.

Esta es una adaptación de una historia en audio del equipo de Outlook, de la BBC. Para escuchar la historia original, en inglés, haz clic aquí.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

