Dodgers se convierte en la primera franquicia de la MLB en ganar un juego en seis países diferentes

Este martes y miércoles se llevó a cabo la Tokio Series entre Los Ángeles Dodgers y los Chicago Cubs. Encuentros que representan el inicio de la temporada para ambas franquicias y que se disputó en el Tokio Dome de Japón.

La serie se la llevó el equipo californiano ganando el primer encuentro 4-1 y el segundo por pizarra de 6-3. Esta victoria de los Dodgers en suelo japonés representó además un nuevo récord para la franquicia angelina.

Y es que los Dodgers se convirtieron en la primera franquicia en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos un juego en seis países diferentes. Algo que por el momento es histórico tanto para el equipo californiano, como para la MLB.

Este récord para los Dodgers no solo representa su grandeza deportiva. Sino la gran habilidad de la franquicia de Los Ángeles para expandirse fuera de Estados Unidos y así ayudar a la globalización del deporte.

Países en los que Dodgers plantó su bandera de victoria

Contando los Estados Unidos, país natural de los Dodgers, el equipo californiano ha plantado su bandera de victoria en cinco países diferentes.

Canadá, 1969 vs. Montreal Expos

Australia, 2014 vs. Arizona Diamondbacks

México, 2018 vs. San Diego Padres

Corea del Sur, 2024 vs. San Diego Padres

Japón, 2025 vs. Chicago Cubs

