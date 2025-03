Dollar General cierra 96 sucursales en Estados Unidos para los próximos meses de 2025

Dollar General, una de las cadenas minoristas más extendidas en Estados Unidos, ha confirmado el cierre de 96 de sus sucursales y 45 tiendas Popshelf durante el primer trimestre de 2025. La medida forma parte de una revisión que la empresa inició a finales de 2024, con el objetivo de optimizar su red de tiendas y fortalecer su modelo de negocio.

El anuncio fue hecho en el informe de ganancias correspondiente al cuarto trimestre, donde el director ejecutivo, Todd Vasos, explicó que esta decisión responde a una estrategia para consolidar el trabajo realizado bajo su plan “Back to Basics”.

“Creemos que esta revisión fue apropiada para fortalecer aún más las bases de nuestro negocio”, expresó el directivo, según reseña USA Today.

Los cierres de Dollar General buscan posicionar mejor a la empresa

Según detalló la compañía, la selección de las tiendas que serán cerradas o reconfiguradas se basó en una evaluación de múltiples factores, incluyendo el rendimiento actual de cada tienda, su potencial futuro y condiciones operativas locales.

A pesar de que los cierres representan menos del 1% del total de sus establecimientos, Todd Vasos aseguró que esta medida busca posicionar mejor a Dollar General para atender a sus clientes y comunidades.

Actualmente, la empresa opera más de 20,000 tiendas bajo las marcas Dollar General, DG Market, DGX y Popshelf, en 48 estados del país.

Además de los cierres, seis tiendas Popshelf serán convertidas en tiendas Dollar General tradicionales, lo que refleja un reajuste interno en su oferta minorista.

Dollar General no ha confirmado dónde serán los cierres

Por ahora, Dollar General no ha publicado la lista de tiendas específicas que serán cerradas. Las ubicaciones afectadas no fueron reveladas en el informe, y la empresa no ha respondido solicitudes adicionales de información.

