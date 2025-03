Gianni Infantino visitará México con miras al Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará la nación norteamericana con miras a continuar con los preparativos de la Copa del Mundo 2026 donde serán anfitriones, junto a Canadá y Estados Unidos.

En una conferencia de prensa matutina Sheinbaum explicó que se encuentra trabajando de primera mano con Infantino en la logística de los preparativos del Mundial y que efectivamente el mandatario estará en México pero “no recordó” la fecha exacta.

“Sí, (Infantino) va a venir pronto. No, no me acuerdo qué fecha, pero va a venir pronto también. Y sí, sí lo estamos trabajando“, explicó la funcionaria ante los medios.

La gobernante mexicana respondió a preguntas de la prensa sobre la visita del dirigente del balompié mundial, quien ya se ha reunido con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no aclaró si ella también tendrá un encuentro personal con Infantino.

No obstante, aseveró que Ciudad de México, que será sede de la Copa del Mundo junto a Monterrey y Guadalajara, está “muy avanzada” en muchos temas.

El Mundial de la FIFA 2026 será el primero de la historia que incluya tres países organizadores y transcurrirá entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Turismo federal ha estimado la llegada de más de 7 millones de visitantes adicionales al país durante el evento.

México albergará una cita mundialista por tercera vez en su historia, después de la disputa de los de 1970, que acabó con victoria de la Brasil de Pelé ante Italia (4-1).

Más tarde, en 1986, concluyó con el título de Argentina y la consagración definitiva de Diego Armando Maradona como autor de dos tantos que pasaron a la historia: el de la “Mano de Dios” y el denominado “‘Gol del Siglo”, ambos contra Inglaterra en cuartos de final.

