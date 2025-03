Mamá de La Divaza tiene metástasis y se van de México

Pedro Luis Figueira Álvarez, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como La Divaza, a través de su perfil en la red social de la camarita, compartió la difícil situación de salud que está enfrentando su mamá tras una dura batalla contra el cáncer. En diversas ocasiones ha expresado que su mamá mejora, pero la misma enfermedad le impide seguir adelante.

En un video compartido en Instagram, La Divaza dio a conocer que tuvo que abandonar el país donde estaba viviendo, ya que su progenitora necesita someterse a tratamiento porque el tumor hasta se marca encima de la ropa por lo grande que está: “Nos tuvimos que ir de México; mi mamá tiene mucho dolor. Ya tienen el tumor más grande, incluso, tiene metástasis“, expresó.

El venezolano mencionó que hizo el trámite para que su madre fuese atendida en un centro de salud de México, pero el resultado no fue positivo, ya que no contaban con la medicina para que la señora fuera tratada con responsabilidad. Por ello, les tocó armar sus maletas para irse a Portugal en busca de una solución.

“En México la institución tardó demasiado para al final decirnos que no tenían el medicamento. Tocó irse del país para ver si conseguíamos ayuda. Estoy un poquito triste, preocupada. Pero bueno, me senté al lado de un chamo bello, por lo menos. Necesita un tratamiento muy costoso y ella no tiene seguro médico privado”, manifestó.

También expresó que uno de sus mayores temores era irse a ese país donde no conocen a nadie, pero lo realmente importante es su madre, e igualmente se fueron con la esperanza de que todo les va a salir bien.

“Haciendo cuentas sale mejor para ella estar aquí. Nuestra última opción fue ir a Portugal donde tiene acceso a la sanidad por su ciudadanía. No queríamos porque no conocemos a nadie aquí y esperábamos conseguir el medicamento por otro lado. No sabemos qué vaya a pasar; no sabemos si es demasiado tarde“, dijo.

La Divaza antes de finalizar el video dijo: “Ya estamos aquí y estamos nosotros dos solos. Queríamos tratarla en España por el idioma, pero no le recibieron“.

Sigue leyendo:

· La Divaza revela quién es su favorito en La Casa de los Famosos All-Star

· La Divaza informa que su mamá salió del hospital: “Se viene la parte fuerte”

· Estos ex habitantes están apoyando a La Divaza con su “gofundme”