Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 20 al 26 de marzo

Concierto de jazz en el Instituto Cervantes

Este jueves 20 de marzo, a las 7:00 pm, el Instituto Cervantes de Nueva York (211 East 49th Street) ofrecerá un concierto de jazz dentro del ciclo “Amster Yard Sounds. Gabriel Chakarji Trio”. El trío está liderado por el ganador del Grammy Gabriel Chakarji (foto), pianista y compositor venezolano conocido por su pasión por la justicia social y el multiculturalismo, junto con el bajista Ben Tiberio y el baterista Eviatan Slivnik. La agrupación interpretará composiciones originales que reflejan una gama de influencias musicales, moldeadas por la diversidad de Gabriel y la dinámica interacción entre los músicos. Gratis. Para más información, visite:https://nyork.cervantes.es.

Cortesía

Gusi en concierto

El multipremiado cantautor colombiano Gusi llega a Estados Unidos con su “Solo Tuyo Tour”, una gira que recorrerá 20 ciudades y con la que promete llenar cada escenario con su inconfundible mezcla de vallenato, cumbia y tropi-pop. En Nueva York se presentará este viernes 21 de marzo en el Sony Hall (235 W 46th Street, Times Square) y en New Jersey el 22 de marzo en Hackensack PAC (102 State Street). Con éxitos como Locos Dementes, Solo Tuyo, Tú Tienes Razón, La Mandarina, Acabaste Conmigo y otros más de su galardonado álbum Monte Adentro, Gusi está listo para celebrar con sus miles de seguidores. Boletos:https://gusi.com.co.

Foto: Cortesía

Ariadne Trujillo y su Orquesta en e Atrium

Este viernes 21 de marzo, Ariacne Trujillo y su orquesta celebran el lanzamiento de su último álbum, Legacy, con un concierto gratuito como parte del programa ¡VAYA! del Lincoln Center. Ganadora de un Grammy, es una de las pianistas, vocalistas, compositoras y arreglistas más creativas de la escena musical neoyorquina. A los 18 años, fue cantante principal y pianista del legendario Cabaret Tropicana; y desde entonces, ha forjado una carrera exitosa compartiendo escenario con leyendas como Paul Simon, Paquito D. Rivera, Wynton Marsalis y muchos más. Con su virtuosismo al piano, su voz potente y flexible, la originalidad de sus composiciones y la influencia musical de su natal La Habana, deja huella en el jazz latino afrocubano. En el David Rubinstein Atrium (1887 Broadway) a las 7:30 pm. Información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Alex Cuba en el Centro Kupferberg for the Arts

Este sábado 22 de marzo, Alex Cuba trae a Nueva York su gira “No More Empty Words”. Los fanáticos apreciarán la conexión emocional y el arte que el cantante cubano-canadiense aporta en sus actuaciones en vivo y con sus temas de lenguaje profundo y serio. Su maestría musical lo ha catapultado a los niveles más altos de aclamación de la crítica mundial y, como artista independiente, lo llevó a ganar 2 premios Juno, 4 Grammy Latinos y un Grammy 2022 al Mejor Álbum Pop Latino, destacando su estatus como un artista independiente que tiene un impacto significativo en el mundo de la música. A las 8:00 pm en el Kupferberg Centre for the Arts (153-49 Reeves Ave, Flushing). Boletos:https://www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

“Boda Mexicana” en el LPAC

El Centro de Artes Escénicas LaGuardia (LPAC) del LaGuardia Community College/CUNY y la Compañía de Danza Mexicana Calpulli presentan una nueva puesta en escena de “Boda Mexicana”. La pieza de baile sigue a dos enamorados que viajan a través del tiempo, desde las pirámides mayas hasta la costa de Sinaloa, en el norte de México. Escrito por Alberto López Herrera y Juan Castaño, cofundadores de Calpulli, el espectáculo destaca las costumbres indígenas e hispanas del cortejo, el compromiso, el encuentro con los suegros, la ceremonia nupcial y la recepción. Y al más puro estilo de las telenovelas, una hechicera busca poner fin al viaje de amor de la pareja. Domingo 23 a las 2:00 pm en el Teatro Principal del LPAC (45-50 Van Dam Street, Long Island City, Queens). Boletos e información: https://www.lpac.nyc.

Foto: Cortesía

Festival “Future Stages”

Del 21 al 28 de marzo, el Centro de Tecnología Creativa (CCT) del Juilliard presentará el Festival Future Stages, una serie de espectáculos que exhiben aplicaciones innovadoras de la tecnología a las artes escénicas. El festival incluye cuatro funciones públicas con un programa que aborda innovaciones tecnológicas de vanguardia en la música, la danza y el teatro. Arrancará este viernes con el espectáculo Our Future Voices: Music and Technology of the Americas, una colaboración con The New Series de Juilliard y el festival Nuestros Sonidos del Carnegie Hall, en el Rosemary and Meredith Willson Theater (155 W. 65th St.), a las 7:30 pm. Boletos: Pay-what-you-wish. Para un programa completo, visite:https://www.juilliard.edu.

Foto: Cortesía

Obra de teatro “Above Ground”

En “Above Ground – Not Exactly a Comedy”, diez actores veteranos reflexionan sobre cómo afrontan la innegable realidad de envejecer, deleitando al público con experiencias personales improvisadas de madurez, enfermedad y pérdida, mezcladas con recuerdos de la infancia. El espectáculo es una muestra de la actuación en tiempo real, una nueva convención y técnica actoral para el teatro posmoderno. La obra es interpretada por miembros de You’re Never Too Old to Play, un taller de actuación para personas mayores de 65 años. La MaMa E.T.C., la principal productora estadounidense de teatro experimental, presenta la obra hasta este domingo 23 de marzo, en The Club at La MaMa (74 East Fourth Street, entre Bowery y la Segunda Avenida). Boletos:www.lamama.org.

Foto: Jonathan Slaff.

Brunch indio en ISHQ

El restaurante indio regional de alta cocina, ISHQ, creado por el chef ejecutivo y propietario Vamshi Adi, acaba de estrenar su menú de brunch, para quienes quieran salirse de los tradicionales platos de huevo y panqueques. Los comensales pueden esperar presentaciones innovadoras que reinventan platos clásicos, conservando sus sabores e ingredientes auténticos. Entre los platos del menú de brunch destacan: Gol Gappe, hojaldres de sémola, relleno de papa picante, asafétida y agua con sabor a menta; Methi Mattar Kulcha, pan plano relleno, fenogreco fresco, guisantes, queso y raita de maíz dulce; Set Podi Dosa, tortitas de arroz saladas, chutney de coco y tomate pachadi; Dal Burrata , ajo frito, ghee, kasoori methi, Almejas al Horno Chettinadu, pan rallado, coco rallado, hojas de curry, crema agria gongura; Chuletas de Cordero Tandoori y Murgh Lababdaar, pollo tandoori, crema espesa condensada, chili rogan y hojas de rábano arco iris, entre otros. El lugar ofrece cócteles especiales, con o sin alcohol. Está ubicado en el 202 Avenue A, New York. Para más información y reservas, visite: https://www.ishq.nyc.