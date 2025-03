Alexis Vega se olvida de Canadá y ya piensa en Estados Unidos

La selección de México tendrá una muy difícil tarea este jueves al enfrentarse contra el combinado nacional de Canadá en las semifinales de la Concacaf Nations League en el SoFi Stadium de Inglewood; con este duelo buscarán demostrar el crecimiento deportivo bajo las órdenes de Javier Aguirre para llegar a la final y luchar por el título de campeón.

A pesar de este hecho el delantero del combinado azteca, Alexis Vega, se mostró bastante confiado del resultado que tendrán y aseguró que confía en la victoria y ya piensa en su duelo de la final que podría ser contra la selección de los Estados Unidos.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la zona mixta previo a este partido, donde inmediatamente lanzó un mensaje al conjunto de las barras y las estrellas al ser los actuales ganadores de las tres ediciones pasadas de la Concacaf Nations League; sostuvo que México saldrá con todo este año y serán ellos quienes levantarán el trofeo en esta edición.

“Obviamente motivación al máximo, es el rival a vencer (Estados Unidos), los tres torneos los ha ganado, estamos con esa espinita que podemos conquistarlo. Llegó la hora de demostrar, primero ante Canadá, después la Final”, expresó.

El delantero mexicano recordó las polémicas que tuvo con Chivas de Guadalajara. Crédito: Imago7

“Siempre tenemos la obligación de estar en los mejores escenarios, va a ser un partido super importante, tiene un equipo muy fuerte, estamos trabajando para terminar de detallar, va a ser un gran día para todos. En lo personal, no me dan nervios, me da ansiedad, y bueno, que llegue la hora de empezar el partido“, resaltó.

Para finalizar Alexis Vega se mostró enfocado en brindar su mayor apoyo a Javier Aguirre y al esquema de juego que presentará contra la selección de Canadá; aseguró que ha demostrado tener los conocimientos para tener los mejores resultados posibles.

“Creo que hay muchos jugadores en todas las posiciones, estamos pasando por un buen momento, la decisión la tendrá difícil el técnico, en los entrenamientos nos apoyamos mutuamente, el ‘Chino’, Quiñones, a quien le toque jugar, estamos apoyándolo, es lo que hace que crezcamos como futbolistas, estamos preparados para dar el paso”, dijo.

“Obviamente sabemos de la calidad de jugadores que han salido de Canadá, eso ha sido parte fundamental, es un rival super complejo, creo que le ha peleado al tú por tú con selecciones importantes, nos motiva muchísimo”, concluyó el artillero.

