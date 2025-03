VIDEO: Aleska Génesis denuncia que recibió amenazas en su contra

Aleska Génesis, exparticipante de “La Casa de los Famosos All Stars” (Telemundo), causó revuelo tras no asistir a la conferencia de prensa que había convocado para mostrar las pruebas de su inocencia y aclarar los recientes eventos que la involucran. La modelo decidió no presentarse porque asegura recibió una amenaza de muerte que la dejó atemorizada.

El abogado de Aleska, el Licenciado Mario Enrique Selvas Carrola, fue el encargado de explicar la situación. Durante la conferencia, declaró: “El día de hoy por la noche, nuestra clienta ha sufrido una amenaza de muerte y esa es la razón por la que, al no tener las condiciones de seguridad, de poderla proteger para traerla a esta conferencia de prensa, no ha asistido“.

Según el abogado, la amenaza que recibió Aleska fue directa. “Suerte en tu conferencia, Dios te acompañe, a ver si no te reúnes con él, yo nunca pierdo”, citó el Lic. Selvas, leyendo el mensaje que aterrorizó a la venezolana.

En un video enviado por Aleska a sus seguidores y medios de comunicación, expresó sus disculpas por no estar presente y reveló sentir miedo por su vida. “Sé que debería estar aquí hoy frente a ustedes en persona, pero no estoy, no es porque no quiero, sino porque tengo miedo”, confesó visiblemente afectada.

Aleska también aprovechó para señalar a la persona que considera responsable de orquestar su detención con acusaciones falsas: Javier Rodríguez Borgio, exnovio de su hermana Michell Roxana. Según la influencer, Rodríguez Borgio, un hombre con poder y recursos, ha utilizado la ley como un instrumento de venganza.

“Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido: Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana. Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos”, explicó.

Aleska agregó que, aunque en Estados Unidos su situación está protegida, en México las cosas son diferentes.

“En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí, y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí”.

La influencer también denunció que este no es el primer caso en el que Javier Rodríguez Borgio actúa de esta manera. Según Aleska, él ha manipulado el sistema legal anteriormente para destruir a mujeres que lo desafían.

“No soy la primera mujer a la que le hace esto, él lo ha hecho antes porque está acostumbrado a jugar con la ley, acostumbrado a manipular el sistema, a usar sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían, porque él cree que el dinero lo puede todo“, afirmó.

Aleska Génesis asegura que su nueva detención fue ilegal

“Hace un año, cuando entré a México fui arrestada injustamente. En la cárcel de Santa Martha pasé por un proceso legal, presenté mis pruebas y el Juez determinó que yo era inocente, me otorgaron libertad absoluta, pero re abrieron una orden de aprehensión por el mismo caso sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente, violaron la ley.

“Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo y lo más importante, mi fe”.

“Hoy, tengo en mis manos todas las pruebas que demuestran las irregularidades y el abuso de este proceso legal, pruebas que fueron entregadas a las personas pertinentes y que aun así fueron ignoradas, mis derechos fueron pisoteados, me incomunicaron por horas, me trataron como una criminal”.

Aleska sintió miedo de perder la vida tras su arresto

“Cuando me detuvieron yo sentí… no sólo por la injusticia que estaba viviendo, sino porque creí que me desaparecerían o que me matarían. Ese momento, lo mejor que podía pasarme era que realmente me estuvieran llevando a la cárcel de Santa Martha, prefería mil veces ir a ese reclusorio, un lugar donde nadie quiere estar, antes de ser llevada a un destino desconocido”.

Aleska hace responsable al llamado “Zar de los Casinos” si algo le pasa

“Yo sé que ese señor es capaz de cualquier cosa, por eso pongo a cargo de él. Cualquier cosa que a mí me suceda él es el culpable, él es la razón, es muy diferente que yo estuviese en Estados Unidos a estar aquí en México en donde sé que puede hacer lo que le da la gana, entonces por eso exijo justicia”.

