Christian Estrada reacciona al arresto de Aleska Génesis

Christian Estrada, creador mexicano de contenido, fue entrevistado este 17 de marzo en el programa La Mesa Caliente y uno de los temas de los que se habló fue sobre Aleska Génesis, con quien tuvo un breve romance en La Casa de los Famosos 4.

“Yo conocí a una dama, a una mujer con carisma, conozco incluso a sus hermanas, familia y es feo (lo que le está pasando)”, comentó.

Ante este comentario, Verónica Bastos le recordó el comentario que Manelyk González hizo en un posicionamiento con Aleska y aseguró que Christian había salido con la hermana de la modelo.

“Mira, la conocí bien, pero con respeto. Al momento Aleska me pidió que me acercara a su familia, a sus hermanas y son unas tipazas, son unas mujeres que respeto. A mí me da pena ajena escuchar esos comentarios porque me dejan mal a mí también, yo no sé si Michell tenga novio ahora o pareja. Entonces me perjudica a mí porque si yo también vengo detrás con tantos chismes, digo yo que ya no le puedo hablar a ninguna mujer porque ya me tachan de que estamos saliendo”, afirmó.

Cuando le preguntaron sobre si mantenía contacto con Aleska Génesis explicó que no.”Yo tengo mi vida personal y por respeto a Clovis, que fue su pareja más reciente, no hablamos”.

El influencer dijo que en la mañana estuvo justamente grabando algunas cosas con Clovis Nienow, el ex de Aleska, y trabajaron de forma amena. “Nos saludamos y todo, es buena gente”, sostuvo.

Destacó que lo ocurrido con la modelo es fuerte y que si hubiera sido su ex le hubiera dolido mucho verla de esa manera.

También mencionó que no le hubiera agradado que una expareja se hubiera besado con otra persona poco después de haber terminado. Esto debido al beso que Aleska le dio a Luca Onestini dentro de la casa.

“De hombre a hombre sí es doloroso y aparte de todo esto ver lo que está pasando Aleska en México”, añadió.

Sigue leyendo:

· Christian Estrada y Aleska Génesis se reencuentran en Telemundo, te contamos qué fue lo pasó

· Carlos Adyan dice que Christian Estrada es un “poco hombre” por insinuar tener algo con Sheynnis Palacios

· Christian Estrada envía mensaje tras las declaraciones de Aleska Génesis por su breve amorío