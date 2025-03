Aleska Génesis y la jugosa suma de dinero que tendría que pagar de ser culpable

El lunes por la noche, Aleska Génesis fue detenida por las autoridades mexicanas, quienes estaban esperando que fuese eliminada de La Casa de los Famosos All Stars para llevársela esposada del sitio. Sin embargo, el martes fue liberada bajo ciertas restricciones que debe cumplir en la nación, ya que el caso no ha finalizado.

Ramsés Marcor, abogado de Francisco Javier Rodríguez Borgio, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y detalló varios aspectos que se deben tener en cuenta sobre el caso con la venezolana. Al mismo tiempo, mencionó que si se le acusa de robo y no solamente por unos relojes; añadió que existen otras cosas que la llevaría a tener que pagar aproximadamente $496,000 dólares.

“Se trata de relojes y otros artículos, con un valor aproximado de 10 millones de pesos (mexicanos)“, mencionó a los reporteros. Además, Aleska el pasado jueves compartió en su Instagram: “Ha sido un camino largo y difícil, lleno de retos, pero también de aprendizaje y crecimiento. En este momento, ella sigue tomándose su tiempo para descansar, sanar y atender lo necesario”.

“No puede salir del país. Los amparos que (Aleska Génesis) comentó ya sobreseedieron, quiere decir que no la protege la justicia federal. Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar cada 15 días“, dijo el letrado frente a los medios de comunicación.

El defensor de Rodríguez Borgio mencionó que lo importante en esta situación es remediar lo que se ha generado. Además, expresó que ya es momento de que tanto ella como sus hermanas dejen de compartir información que aparentemente no es real en las redes sociales. Michell Roxana, desde que supo de la detención de Aleska, no ha dejado de pronunciarse al respecto.

“Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas (Michell Roxana y Bárbara Castellanos)“, dijo.

