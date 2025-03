Oleksandr Usyk respalda el ingreso de Dana White al boxeo

El boxeador ucraniano y campeón mundial unificado de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, se mostró bastante contento con la incorporación de Dana White al mundo del boxeo en alianza con el jeque saudí Turki Al-Alshikh para intentar crear una nueva liga deportiva a la que resaltó que todavía no lo han invitado y de la que espera formar parte.

Estas declaraciones las realizó el peleador europeo durante una entrevista ofrecida con Al Arabiya News, donde destacó que estaría más que dispuesto a participar en este nuevo proyecto deportivo que podría incluir a algunos de los mejores pugilistas de todo el mundo.

“Una idea increíble, increíble. Creo que Su Excelencia está haciendo mucho por el deporte. Es maravilloso que surjan nuevas iniciativas y las apoyo. Mucha gente piensa que las cosas podrían no funcionar, pero es importante hacer cosas nuevas. Siempre”, expresó Usyk en sus declaraciones.

Ukraine’s Oleksandr Usyk takes part in a public workout in Jeddah, Saudi Arabia, Tuesday, Aug. 16, 2022 as he prepares for the upcoming world heavyweight title boxing fight against Britain’s Anthony Joshua. Joshua is due to fight defending champion Usyk in a heavyweight boxing rematch in Jeddah on Aug. 20. (AP Photo/Hassan Ammar)

“No me opongo, pero no me han invitado a participar en esta liga. Si surge una propuesta así, mi equipo y yo la consideraremos seriamente”, agregó el peleador.

Las palabras de Usyk surgen luego que Turki firmó un acuerdo de colaboración con la empresa TKO Group y con Dana White (titular de la UFC) con la que esperan poder llevar al boxeo a un nuevo esquema que pueda traer a nuevas generaciones.

Hasta ahora el campeón de los pesos pesados se encuentra disfrutando de sus títulos unificados y no ha anunciado quien será su próximo rival al momento de subir al cuadrilátero; a pesar de esto mostró su deseo de poder unificar con Daniel Dubois y demostrar que es el mejor libra por libra de su división.

Sigue leyendo:

–Gennady Golovkin celebra el regreso del boxeo a los Juegos Olímpicos

–William Scull desmiente a Óscar de la Hoya: “Nos conocimos en Argentina”

–Terence Crawford recibe consejo para poder derrotar al Canelo Álvarez