William Scull desmiente a Óscar de la Hoya: “Nos conocimos en Argentina”

A sus 32 años y con 23 peleas invictas a sus espaldas, William Scull es un boxeador desconocido para muchos. Sin embargo, al cubano no le ha temblado el pulso ni la voz para desmentir las declaraciones de una leyenda como Óscar de la Hoya.

En una entrevista exclusiva con el Diario de Nueva York antes de su combate con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el oriundo de Matanzas desdijo unos comentarios de De la Hoya en los que aseguraba que no conocía ni sabía de la existencia de William Scull dentro del boxeo.

Scull, que no ocultó su desagrado por los comentarios del ‘Golden Boy’, reveló haber conocido y sostenido una conversación con la leyenda mexicana en 2017 durante un combate en Rosario, Argentina.

El encuentro se dio en una cartelera en la que Diego de la Hoya, sobrino del ahora promotor, enfrentó a Alan Isaías Luque Castillo. Ese día, ‘El Indomable’ Scull peleó contra Emiliano Germán Vivas.

“Sinceramente, a mí no me genera nada (las declaraciones), pero me molesta porque son boxeadores que vienen de abajo también y han tenido una carrera de menos a más y ahora hacen estos comentarios que se ven un poco mal”, reconoció.

“Él y yo sí nos vimos. Nos vimos una vez en Argentina hace unos cuantos años en una pelea en Rosario donde peleó el sobrino. Yo también peleé en esa cartelera y ahí nos vimos, nos conocimos y nos saludamos. No entiendo por qué dice esos comentarios”, complementó.

Diego De La Hoya, a la derecha, celebra tras derrotar a Randy Caballero durante un combate de boxeo de peso pluma junior el sábado 16 de septiembre de 2017 en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Óscar de la Hoya sobre William Scull?

A inicios de marzo, después de la rueda de prensa del combate Ryan García contra Rolando ‘Rolly’ Romer, Óscar de la Hoya declaró a Colm McGuigan de iFLTV que no sabía quién era William Scull.

“En serio no puedo decir nada al respecto. No sé quién es Scull (…) no sé quién es Scull y soy un tipo de boxeo. Te juro que no estoy diciendo esto solo porque es ‘Canelo’ y no me gusta ‘Canelo’. Digo esto porque no sé quién es Scull“, expresó.

El 3 mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull pelearán en la Anb Arena de Riad, en Arabia Saudita, en un combate de unificación de títulos de peso medio supermedio de IBF, WBA, WBC, WBO y Ring Magazine en las 168 libras.

William Scull tiene récord de 23 victorias, cero derrotas y nueve nocauts. Es campeón supermedio mundial de la FIB (2024) FIB Latino de peso supermediano (2019) y Cinturón IBO de las 168 libras (2021).

Por su parte, ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y posee marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.



Sigue leyendo:

· Cubano William Scull va por Canelo Álvarez: “Quiero ganar la pelea, dar una gran guerra”

· Dinamita Márquez lanza dura crítica contra el FIB por permitir a Scull pelear por un título

· Eddy Reynoso asegura que William Scull es peligroso para el Canelo Álvarez