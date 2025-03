¿Qué se sabe de la boda de Madison Anderson y Pepe Gámez?

El amor que nació en La Casa de los Famosos 3 entre Madison Anderson y Pepe Gámez llegará a otro nivel este año, pues anunciaron que tendrán una boda muy especial en Puerto Rico.

En una reciente entrevista con la revista Hola!, la pareja contó detalles del matrimonio que tendrán, pero por ahora no saben qué día.

“Para ser honestos, la fecha exacta depende de ciertas cuestiones que se están alineando. Madison viaja ya, próximamente, a Puerto Rico, a cuadrar esas cosas. Queremos que sean ustedes los que anuncien esto que se me hace muy especial. Nunca nos hemos apresurado, hemos vivido toda una calma preciosa sin necesidad de declarar, de defendernos”, dijo el actor mexicano.

En la conversación, añadió: “Hemos dejado que las cosas fluyan. Hemos construido una fortaleza de paz, de tranquilidad. Y ahora que ya viene el momento, como tú bien lo mencionas, de ese gran paso, ahorita. Esto es real, está pasando. Queremos que sea este año. Y la fecha muy pronto se la vamos a pasar, ya nada más que se concreten cosas que no dependen de nosotros al 100%. Pero estamos muy cerca”.

Acerca del lugar, Madison Anderson, ganadora del reality show La Casa de los Famosos en su temporada tres, indicó: “Estoy superfeliz. Es algo que siempre he soñado desde niña, siempre quería mi boda en Puerto Rico, así que yo me siento muy ilusionada con esta decisión”.

Por su parte, Pepe Gámez afirmó que este lugar es especial también para él: “Yo estoy feliz porque mis papás fueron ahí [Puerto Rico] de luna de miel. Ya ves que todo el mundo de alguna manera pasa por Puerto Rico. Siento que va a ser algo mágico. Yo, la verdad, las veces que he visitado la isla… es una cosa de locura. A Madison, cómo la quieren, cómo la respetan la gente, se da la vuelta en las calles para venir a saludarla y ver que la quieren tanto, me llena el corazón. Me voy a sentir muy contento de que ella sea feliz de haberse casado en ese lugar”.

