¿Nuevo complot en La Casa de los Famosos All-Stars, rumbo a las nominaciones de esta noche?

Hoy, La Casa de los Famosos All-Stars vivirá un nuevo proceso de nominación y algunos grupos dentro de la competencia ya están analizando las posibilidades con las que cuentan para repartir sus puntos. La gala de anoche, gracias a la segunda moneda del destino, le permitió a su portador -Alfredo Adame- abrir la tabla de nominación.

En días previos e incluso ayer y hoy, los habitantes de la alianza “fuagua” están organizando la votación al punto de que los fans ya saben hacía dónde irán los puntos. Dania, Caramelo y Niurka son los nombres de los habitantes que ellos están buscando subir a la placa.

Sin embargo, aún y cuando los fans han detectado el complot, el cual incluso lo han perpetuado haciendo uso de los nombres de sus compañeros dentro de una botella, “La Jefa” aún no ha dicho nada al respecto. Pamela Noa, a través de su “Viboreando”, ha expuesto todas estas situaciones y en video ha dejado que el público vea el complot y así no quepa la duda, ni siquiera para la producción o para “La Jefa”.

Horas nos separan de la gala de nominación de esta noche y por esta razón aún no sabemos si “La Jefa” cantará o no el complot. De no hacerlo, buena parte del público seguirá mostrándose realmente incómodo con la producción.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· La Casa de los Famosos All-Stars: Luca y Caramelo dividen opiniones, los fans van a proteger a su favorito

· Se rumora con la posible salida de Diego Soldano de La Casa de los Famosos All-Stars

· ¿Lupillo Rivera sigue en La Casa de los Famosos All-Stars?