David Benavídez rechazó oferta de Turki para permitir el Bivol vs Beterbiev 3

El boxeador mexicoamericano, David Benavídez, habría rechazado una oferta presentada por el jeque saudí Turki Al-Alshikh para permitir la trilogía entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev y así determinar cuál de ellos es el mejor de su división y así poder quedarse de manera definitiva con sus cinturones de campeón.

Benavídez es actualmente el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); a pesar de este hecho el jeque saudí ha intentado convencerlo de dejar esta opción sin conseguirlo debido a que el mayor sueño del pugilista es poder hacerse con el título absoluto de este organismo.

“Esta es la única pelea que nos gusta. No hay otra. Ahora todo el mundo habla de Callum Smith. Solo podría suceder por el título absoluto del CMB, por nada más”, expresó el promotor Sampson Lewkowicz durante una entrevista ofrecida para Boxing Scene al hablar sobre la pelea que tendrá contra Dmitry Bivol.

David Benavídez se pronuncia sobre el combate entre Canelo vs Crawford. Crédito: John Locher | AP

“Ya no hay más (peleas de) campeonato interino para Benavidez. Él nunca aceptó el step aside, y se puede enviar el mensaje a todos de que esto nunca sucederá sin el título absoluto del CMB”, agregó el promotor en sus declaraciones.

El único plan de Benavídez

Lewkowicz sostuvo que no existe otro objetivo en la mente del Monstruo Mexicano a pesar que surgió el rumor sobre un posible combate contra Callum Smith, campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); el promotor detalló que el mexicoamericano sueña con levantar el cinturón y por eso pretende despojar al ruso de este cetro.

“En este momento, nuestra lealtad está con el CMB. No necesitamos el dinero y no nos rendiremos. Esta vez no hay más”, concluyó el promotor de Benavídez.

