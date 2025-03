Jake Paul revela que Turki Alalshikh amenazó a Canelo Álvarez para que no pelara con él

El youtuber Jake Paul está siendo de los boxeadores más polémicos y rentables de la actualidad. Su pelea con Mike Tyson generó más de $200 millones de dólares, por lo que el joven estadounidense busca ir un nivel más arriba en su carrera.

Es por eso que lanzó públicamente un reto a Saúl “Canelo” Álvarez, de los mejores libra por libra de la actualidad, para subir al ring. Esta pelea estuvo muy cerca de darse según lo que cuenta el propio Paul. Sin embargo, un tercero impidió que se diera.

Y es que Jake Paul contó recientemente en una charla con David Benavídez para su canal de YouTube cómo ambas partes ya tenían más que encaminado el acuerdo para la pelea.

“Prácticamente todo estaba listo firmamos la carta de intención y el acuerdo de confidencialidad. El lunes después de la pelea con Tyson. Así que estuvimos negociando durante dos meses seguidos”, reveló Jake Paul en la charla.

Jake Paul estuvo cerca de concretar su pelea con Canelo Álvarez. Crédito: AP

Sin embargo, con las negociaciones andando, Paul cuenta que el jeque árabe Turki Alalshikh presionó y amenazó a Canelo Álvarez para que desestimara pelear con el afamado youtuber.

“Turki me odia, me odia por completo. Él hizo todo lo posible por frustrar la pelea. Intentar que no se concretara”, contó Paul en la charla con Benavídez, asegurando que por culpa del jeque árabe su pelea con Canelo no se dio.

Canelo firmó hace poco un contrato de tres peleas en Arabia Saudita con Turki Alalshikh y la Riyadh Season. Sin embargo antes de cerrar este acuerdo, Paul cuenta que el jeque lo amenazó con no darle este contrato si subía al ring con él.

“Llamaba a Canelo, llamaba a Eddie Reynoso, básicamente diciéndole: ‘¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto?’, hasta el punto de tener que amenazarlo con cancelar su contrato de tres peleas: ‘No vas a pelear con Crawford. No te voy a pagar nada de este dinero”, enfatizó Paul.

En definitiva Canelo se inclinó a firmar el contrato con Turki Alalshikh. Por lo que una posible pelea entre el mexicano y Jake Paul tendrá que esperar al menos un par de años para efectuarse.

