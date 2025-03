Muere líder político de Hamás en Gaza por ataque aéreo de Israel

Un líder político del grupo islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza murió como consecuencia de un ataque aéreo de Israel, informaron en la madrugada de este domingo 23 de marzo, medios israelíes. El Ejército israelí movilizó más fuerzas terrestres para una posible actividad en el enclave palestino.

El dirigente de Hamás Salah al-Bardaweel murió junto con su esposa en el ataque, informaron los diarios The Times of Israel y The Jerusalem Post, publicó DW.

Confirman muerte del líder y su esposa

Hamás confirmó que el ataque sobre Jan Yunis mató a Bardaweel y a su esposa, reportó Reuters.

“Esta eliminación degrada aún más las capacidades militares y gubernamentales de Hamás”, añadieron.

Las explosiones resonaron en el norte, el centro y el sur de la Franja de Gaza el domingo por la mañana, cuando aviones israelíes alcanzaron varios objetivos en esas zonas en lo que, según testigos, fue una escalada de los ataques que comenzaron a principios de semana, indicó la misma agencia.

🔴 Salah Bardawil, jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Hamás, fue eliminado en el sur de Gaza.



Bardawil era un alto dirigente terrorista en el buró político de Hamás y, como parte de su función, dirigía la planificación estratégica y militar de la organización.… pic.twitter.com/ePx8cIRG1A — FDI (@FDIonline) March 23, 2025

Más de 50,000 muertos en Gaza

Israel reanudó los ataques en la Franja de Gaza, el 18 de marzo y culpó a Hamás de la ruptura del acuerdo de alto el fuego que había comenzado el 19 de enero.

El número de muertos por los ataques de Israel en Gaza desde que rompió el alto el fuego ascendió a 634, mientras que los heridos son al menos 1,172, según el informe del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en la Franja palestina.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, anunció el domingo, que al menos 50,021 personas murieron y 113,274 más han resultado heridas en el territorio palestino desde que comenzó la guerra con Israel en octubre de 2023.

“Su sangre seguirá alimentando la batalla”

Salah al- Bardaweel era miembro del órgano de toma de decisiones de Hamás, la oficina política, y había ocupado cargos como el de jefe de la delegación del grupo para las conversaciones indirectas de tregua con Israel en 2009.

También se desempeñó como miembro del Consejo Legislativo Palestino en representación de Hamás de 2006 a 2018 hasta que se disolvió el parlamento.

“Su sangre, la de su esposa y la de los mártires seguirá alimentando la batalla de la liberación y la independencia“, dijo el grupo.

Con información de DW

Sigue leyendo: