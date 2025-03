Trump exige que retiren su retrato del Capitolio de Colorado: “Está distorsionado”

El presidente Donald Trump ordenó que retiren su retrato del Capitolio de Colorado, alegando que la pintura está “distorsionada a propósito”. Después de sus comentarios a través de su red social, los legisladores republicanos solicitaron que se quitara la pintura al oleo que se encontraba junto a la de más presidentes del país.

“A nadie le gusta una mala foto o pintura de sí mismo, pero la de Colorado, en el Capitolio Estatal, colocada por el gobernador, junto con todos los demás presidentes, fue distorsionada a propósito hasta un nivel que quizás ni siquiera yo haya visto antes”, escribió el mandatario en Truth Social.

“Debió haber perdido talento con la edad”

Trump arremetió contra la artista Sarah A. Boardman, quien también pintó el retrato del expresidente Barack Obama, y de quien dijo “se ve maravilloso”.

“La artista también pintó al presidente Obama, y ​​se ve maravilloso, pero la mía es realmente la peor. Debió haber perdido su talento con la edad, en cualquier caso, preferiría no tener una foto que tener esta”. señaló Trump.

Según reportó la revista Time, durante el primer mandato de Trump, la organización Colorado Citizens for Culture, quienes financian estos retratos mediante donaciones privadas, necesitaba recaudar $10,000 dólares para encargar el suyo, pero en 2018 no había recibido ni una sola donación, informó Deutsche Welle (DW).

Campaña de donación para su retrato

Un activista político colocó un retrato de Vladimir Putin en el espacio reservado para Donald Trump, causando la indignación entre los republicanos. Después del incidente, el senador estatal, Kevin Grantham, organizó una campaña de GoFundMe para solicitar donativos y unas horas después logró la meta.

El retrato de Trump fue pintado por la artista británica, Sarah Boardman en 2019. Tardó cuatro meses en completar la obra, que fue basada en una fotografía aprobada por el Comité Asesor del Edificio del Capitolio, reportó AP.

Estilo realista y clásico

Durante la ceremonia de inauguración en agosto de 2019, explicó que intentó mantener un estilo realista clásico, similar al utilizado en los retratos presidenciales anteriores.

“Mi retrato del presidente Trump ha sido calificado de reflexivo, no conflictivo, no enfadado, no feliz, no tuitero”, declaró Boardman según Time. “En 5, 10, 15, 20 años, será otro presidente en la pared que solo es fondo histórico, y tiene que parecer neutral”, añadió.

Mientras, el presidente Trump aseguró que muchas personas han llamado para quejarse. “¡De hecho, están furiosos!”, redactó el mandatario.

“Gobernador de izquierda radical”

En el mensaje de su red social, aprovechó para arremeter en contra del gobernador de Colorado, Jared Polis, a quien califico de “gobernador de izquierda radical, extremadamente débil ante el crimen”, esto con relación a la llegada de la banda criminal Tren de Aragua al estado.

“Jared Polis, quien tiene una postura extremadamente débil en materia de delincuencia, en particular con el Tren de Aragua, que prácticamente se apoderó de Aurora (¡tranquilos, lo salvamos!), para que la tome down. ¡Jared debería estar avergonzado!”, puntualizó en su post.

“Apreciamos su interés en nuestro edificio”

La agencia DW habló con un portavoz de la oficina del gobernador, quien respondió con ironía a la petición de Trump. “El gobernador Polis se sorprendió al saber que el presidente de los Estados Unidos es un aficionado de nuestro Capitolio de Colorado y sus obras de arte”.

“Apreciamos el interés del presidente y de todos en nuestro edificio del Capitolio y siempre estamos buscando cualquier oportunidad para mejorar nuestra experiencia de los visitantes”, expresó.

Con información de DW y AP

