Funcionarios de Trump revelan planes de guerra en Yemen por mensajes en un chat

Funcionarios de la administración Trump discutieron a través de mensajes de texto dentro de un grupo sobre lanzar ataques aéreos contra militantes hutíes de Yemen. Entre los miembros se encontraba un periodista que fue incluido por error en la conversación.

The Wall Street Journal reportó que las conversaciones entre los altos funcionarios del gobierno se dieron por medio de Signal, en donde incluyeron información específica sobre armas, objetivos y momentos utilizados en el ataque.

“Accidentalmente me envió sus planes de guerra”

Esta noticia fue publicada por el editor en jefe del diario The Atlantic, Jeffrey Goldberg, quien tituló su artículo “La Administración de Trump accidentalmente me envió sus planes de guerra”. Dicha noticia fue confirmada por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, quien dijo que los mensajes “parecían ser auténticos”.

“En este momento, el hilo de mensajes reportado parece ser auténtico y estamos investigando cómo se agregó un número accidentalmente a la cadena”, afirmó Hughes, publicó The Wall Street Journal.

Dentro de su artículo, el periodista explica que a principios de marzo una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, lo había incluido en una conversación de la aplicación Signal, informó EFE.

En el grupo de chat de Signal se encontraban, el vicepresidente J.D. Vance, Mike Waltz, Pete Hegseth, John Ratcliffe, Tulsi Gabbard, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el enviado especial, Steve Witkoff, y un usuario identificado como «MAR», que aparentemente es el secretario de Estado, Marco Rubio.

“No sé nada al respecto”, Trump

Horas después de que se hiciera pública la historia de Goldberg, el presidente Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo publicado por The Atlantic, informó EFE.

“No sé nada al respecto. No soy un gran fan del Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista, pero no sé nada de ella”, fue su respuesta a la prensa.

En la conversación, el grupo debatió la conveniencia de atacar a los hutíes en Yemen, y el usuario identificado supuestamente como J.D. Vance mostró su preocupación en torno a la repercusión que este podría tener en Europa.

Publican los mensajes de Hegseth y Vance

En otra plática, la cuenta con el presunto nombre de Hegseth describió un plan de ataques con información sensible, como el momento preciso de los ataques o qué tipo de armamento se utilizarían.

Según el hilo del chat filtrado, el secretario de Defensa, señaló que sería “difícil pase lo que pase. Nadie sabe quiénes son los hutíes, por lo que tendríamos que seguir centrados 1)en el expresidente, Joe Biden fracasó y 2) Irán financió”, según dictan los mensajes publicados en el artículo de Goldberg.

El reportaje de The Atlantic publica que los mensajes también incluían emojis de la bandera estadounidense y fuego. “Rezaré por la victoria”, supuestamente escribió Vance en un mensaje. Otros dos funcionarios del gobierno respondieron con emojis de oración.

“Esto es atroz”

Exfuncionarios de la primera administración de Donald Trump, señalaron The Wall Street Journal, que la filtración de información clasificada no debería haber sucedido, “esto es atroz”, expresó John Bolton, quien añadió que “nunca envié información clasificada a través de ningún sistema, que no fuera seguro del gobierno estadounidense”.

Esta contaminación de mensajes sensibles podría llevar a una investigación, para saber de qué forma, el número del periodista fue añadido en el grupo de los altos funcionarios del gobierno.

Con información de The Wall Street Journal y EFE

