Quiénes no deberían temer ante el fin del parole humanitario en Estados Unidos

El próximo 24 de abril marca el fin del parole humanitario en Estados Unidos, un beneficio migratorio que ha permitido a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residir y trabajar temporalmente en el país. Con esta medida, que será oficialmente revocada el martes, muchos se ven preocupados por su estatus migratorio. Sin embargo, el abogado de inmigración José Guerrero aclaró quiénes no deberían temer.

En declaraciones a Univision, Guerrero explicó que aquellos que ya han solicitado algún beneficio migratorio como residencia, asilo, TPS, visa U, visa T, o una petición familiar, por trabajo o prometido, no deben estar preocupados.

“Las personas que hayan aplicado ya a un beneficio migratorio que les da la oportunidad de permanecer en Estados Unidos, no deben tener temor”, destacó.

El abogado también advirtió que quienes no hayan iniciado algún proceso migratorio estarán en una situación más complicada. “Las personas que no hayan aplicado a nada, se verán afectadas porque pueden enfrentar una deportación expedita”, indicó.

Indicó asimismo un caso particular: el de los cubanos que, aunque hayan recibido el parole, no han solicitado asilo. “Los cubanos que están en Estados Unidos y que no han cumplido el año de haber recibido el parole y no han aplicado a asilo, estarán en riesgo de ser puestos en un proceso de deportación expedita”, explicó.

El fin del parole humanitario se da en el contexto de una decisión tomada por el gobierno de Donald Trump, quien considera que este programa migratorio ya no representa un “beneficio público significativo” para Estados Unidos.

