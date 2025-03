Exintegrante de “Hoy” revela que le detectaron un tumor en la cabeza

La bailarina y coreógrafa Jenny García alarmó a sus seguidores al revelar que le diagnosticaron un tumor benigno en la cabeza. A través de sus redes sociales, La exintegrante de “Hoy” y “Venga la Alegría” compartió el proceso desde la detección de una pequeña protuberancia en su frente hasta la confirmación médica.

Jenny explicó en sus historias de Instagram que, hace algún tiempo, notó una pequeña protuberancia en su frente, pero en un principio no le prestó mucha atención.

“No le he puesto mucha atención y ahora me está dando lata. Ahora voy al doc, y estoy muriendo de nervios“, expresó ante la inquietud antes de recibir una respuesta médica.

Después añadió: “Fue un día difícil porque llego y, con sólo verme, el doctor me dice: ‘lo que te voy a decir, no quiero que te asuste’, cuando te dicen eso, pues, te asustas y lo primero que me dice: ‘es fuerte, pero no pasa nada. Tienes un tumor’. Para mí la palabra tumor es igual a cáncer”.

Tras acudir al especialista, Jenny recibió el diagnóstico de un osteoma, un tumor benigno compuesto por tejido óseo maduro. Este tipo de tumor, aunque es poco frecuente, se caracteriza por su crecimiento lento y su desarrollo en los huesos del cuerpo, especialmente en los de la cara y el cráneo, como fue el caso de la coreógrafa.

“Un tumor benigno, constituido por tejido óseo maduro y bien diferenciado, de lento crecimiento, que puede desarrollarse en los huesos de todo el cuerpo, aunque con mayor frecuencia en los huesos de la cara y el cráneo”, explicó Jenny a través de un video para aclarar dudas sobre su condición.

Una de las mayores preocupaciones que enfrenta Jenny es la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica para extirpar el osteoma, por lo que su pareja le sugirió que solicitaran una segunda opinión médica.

“Vamos a pedir una segunda opinión, vamos a ver qué procede, yo nunca me he quedado con una primera, quiero una segunda opinión y, si se puede una tercera“, afirmó, tomando en cuenta todas las posibilidades antes de tomar una decisión final.

Cabe mencionar que desde que hizo público su problema, la bailarina ha recibido el apoyo y buenos deseos de sus seguidores, quienes esperan verla salir bien de este proceso.

