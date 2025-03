Mataron a un hombre en su apartamento en Nueva York: 4 jóvenes arrestados

Cuatro jóvenes, incluyendo un primo de la víctima, fueron arrestados por la muerte de Xavier “Zay” Goodson, ex convicto de 32 años que recibió un disparo en el ojo dentro de su apartamento en El Bronx (NYC).

NYPD detuvo a seis hombres. Dos fueron puestos en libertad tras ser interrogados, quedando arrestados Jahiem Pasco, de 22 años, Jaire Drakes (20), Naesean Jackson (20) y Kelvin Woods (20). Según la policía de Nueva York, los cuatro enfrentan cargos de homicidio y posesión de armas. Jackson vive en Connecticut y los otros tres residen en El Bronx. Los familiares identificaron a Drakes como primo de Goodson. Ambos vivían juntos en la escena del crimen.

La víctima había pasado seis años en prisión por matar a un rival que le disparó, informó NYPD. Alrededor de las 4:05 p.m. del jueves 20 de marzo se escucharon disparos dentro del hogar de Goodson en la esquina de la calle 231 Este y la avenida Laconia. Cuando NYPD llegó al lugar encontraron a Goodson con heridas de bala en la cabeza y el abdomen. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo. No está claro el motivo del crimen.

Se encontraron casquillos de dos armas de fuego en el lugar de los hechos cuando llegó la policía. No se reveló de inmediato cuál de los cuatro sospechosos disparó, indicó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se reveló de inmediato el motivo del homicidio. Drakes se había estado quedando en el apartamento de Goodson. El ex convicto se había quejado a sus familiares de que su primo no hacía nada más que invitar a sus amigos y fumar marihuana. Ahora los parientes creen que esas quejas podrían haber sido la causa del enfrentamiento fatal.

En 2016 Goodson fue condenado por homicidio involuntario por la muerte del adolescente Antonio Lyles, de 17 años en el verano de 2013. El crimen fue en venganza pues Lyles le había disparado a él y sus amigos en Edenwald Houses, complejo de viviendas públicas (NYCHA) en El Bronx.

Aunque nadie resultó alcanzado por las balas, Goodson y un cómplice persiguieron a Lyle durante siete cuadras antes de golpearlo brutalmente durante cinco minutos, según declararon testigos a The New York Times en aquel momento. Por ese caso Goodson obtuvo la libertad condicional en marzo de 2022, según consta en los registros del Departamento de Correccionales (DOC) del estado.

En un caso similar, en enero también en El Bronx un hispano de 32 años fue apuñalado mortalmente dentro de un apartamento y su primo adolescente fue detenido como sospechoso.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.