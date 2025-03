Poncho de Nigris ha sido denunciado por amenazas a terceros

El medio de comunicación de TVyNovelas compartió la exclusiva con Andrés ‘Memelovvski’, quien denunció a Poncho de Nigris tras recibir una amenaza en la que se escuchaba que preguntaba por su dirección para agredirlo por dar su opinión. El crítico de modas y, en ocasiones, también de entretenimiento no dudó en abordar esta situación legalmente para protegerse.

“Se puede decir que toda esta situación comenzó a partir de la casa de los famosos, porque mi página web es de crítica y así como hablo de moda, también critico, y él a partir de que él entró a la casa, se expuso más”, dijo durante la conversación.

Todo se generó luego de que Andrés mencionara que ni Poncho ni su esposa aparentemente tendrían algún tipo de talento que pudiera generar algo al medio del espectáculo, pero el exhabitante de la casa de los famosos expresó su descontento al respecto.

“Sí, el año pasado me bloqueó de las redes sociales, obvio que supo. Algo que tengo muy claro es nunca hablar mal de la familia de nadie. Yo solo he criticado a la persona famosa y nunca me he metido con los hijos, el papá, los hermanos… Y nunca ha sido nada personal. En este caso, nunca he hablado de sus relaciones, divorcios, pleitos, siempre me he enfocado en su talento y en su forma de vestir”, agregó en la entrevista que ofreció.

El experto en modas comentó cómo fue que se enteró de las amenazas: “Sí, en noviembre pasado me hicieron llegar un audio en el que Poncho dice que me anda buscando, que anda preguntando por mi dirección y que donde me vea me va a golpear, que de un trancazo me va a arrancar una oreja”.

Finalmente, detalló que no quiere vivir con miedo, por lo que prefirió recurrir a la justicia para evitar que algo le suceda a sus seres queridos: “Sí, fui a la fiscalía, presente a los audios por si me llegaba a ocurrir algo. La denuncia fue por amenazas y se hizo en Reynosa, Tamaulipas. Yo no busco una remuneración económica, no busco foco ni dinero, pero si quiero protegerme, que mi familia y yo no corramos ningún peligro. Mi intención es sentar un precedente, porque no puedes ir por la vida violentando a la gente por lo que opina o por lo que piensa”.

