Tom Brady reveló verdadera razón por la que abandonó New England Patriots

El considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la NFL, Tom Brady, habló este lunes sobre su etapa con New England Patriots y en especial sobre su salida del equipo, acusando al entrenador en aquél momento, Bill Belichick, como la razón principal por la que no regresó con el conjunto.

Durante una reciente entrevista Brady explicó que la partida en 2020 del equipo, primero amagando un retiro de la NFL y luego firmando con Tampa Bay Buccaneers con los que se tituló campeón en 2021, se debió a una constante tensión entre él y Belichick.

“Después de veinte años juntos se desarrolló una tensión en el rumbo que tomábamos el entrenador Belichick y yo en nuestras carreras. Era el tipo de tensión que sólo se pudo resolver con una separación”, dijo la leyenda del fútbol americano.

Brady, quien se retiró al final de la temporada del 2022 luego de jugar tres años con los Tampa Bay Buccaneers, con los que ganó su séptimo anillo de Super Bowl, recordó cómo se deterioró la relación con el coach que lo llevó a Pats al seleccionarlo en la sexta ronda del Draft 2020.

“Fue una decisión que me rondó la cabeza durante dos o tres años, hasta que en marzo de 2020 un torbellino de emociones me hizo darme cuenta de que la separación llegaría más pronto que tarde, como al final fue”, detalló.

El 15 veces Pro Bowl habló de lo que sintió al salir de New England para convertirse en agente libre, un estatus que vivió sólo una vez en su carrera y que dijo es muy complicado para decenas de jugadores que buscan encontrar un equipo para no quedarse sin jugar.

“Solo estuve en la agencia libre una vez, fue al final de mi carrera. Sé que la agencia libre fue algo muy diferente para mí que para un suplente que pasó por una temporada decepcionante o un joven que viene del último año de su contrato de novato”, mencionó.

Según Brady, actual dueño minoritario de Las Vegas Raiders, la agencia libre es una prueba de madurez en la que una decisión determina el resto de la carrera de un jugador para bien o para mal.

“Lo complicado es determinar cuáles son tus prioridades. A lo largo de los años he visto a muchos buenos jugadores cometer errores por no tener prioridades claras. Algunos buscaron dinero en equipos que no les convienen. Otros se precipitan y acaban en lugares que no les ofrecen las mejores opciones de éxito”, subrayó.

El cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl puntualizó que estas decisiones deben estar cimentadas en lo que cada jugador está dispuesto a sacrificar para triunfar.

“Es una verdad difícil de aceptar para quienes tienen ambición, pero no mucho éxito. Es difícil reconocer que tus decisiones reflejan lo que estás dispuesto a hacer para convertir tus sueños en realidad. Es más fácil inventar excusas que admitir que quizás tienes miedo o pereza, o que lo que realmente valoras es la seguridad, la protección y la comodidad”, concluyó.

