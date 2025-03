Vittoria Ceretti considera molesto ser etiquetada como la “novia de Leonardo DiCaprio”

La modelo italiana Vittoria Ceretti, quien se ha destacado en el mundo de la moda por su elegancia y profesionalismo, recientemente también ha sido noticia por su relación amorosa con el actor Leonardo DiCaprio. Sin embargo, Ceretti no parece estar del todo cómoda con la atención que su romance ha generado, especialmente por las etiquetas que muchas veces acompañan a las personalidades que salen con famosos de alto perfil.

En una entrevista con Vogue France, donde además protagonizó una sesión fotográfica en la que aparece posando con llamativos atuendos, Ceretti expresó su incomodidad con la forma en que la sociedad tiende a definir a las personas por su vínculo con celebridades.

“Tan pronto como estás en una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en ‘novia de’, o ‘novio de’, para el caso. Y eso puede ser extremadamente molesto“, comentó la modelo, dejando clara su postura sobre las etiquetas que a menudo se le imponen a las parejas de famosos.

La modelo continuó explicando que estas etiquetas pueden resultar desagradables, haciendo hincapié en cómo estas percepciones pueden distorsionar la realidad de una relación genuina..

“De repente, hablan de ti como si fueras la novia de fulano, que era la ex de fulano. Así que no es agradable pensar que no puedes amar a quien quieras, debido a las etiquetas que la gente necesita ponerte“, añadió Ceretti.

Aunque la modelo evitó entrar en detalles sobre su vida amorosa con DiCaprio, reveló que conoció al actor en Milán, pero se limitó a describir cómo surgió el vínculo romántico entre ellos. A pesar de la presión mediática que conlleva salir con una de las estrellas más grandes de Hollywood, Ceretti se mostró confiada en su relación y en lo que el amor puede brindarles.

La modelo, que ha sido parte de importantes campañas y desfiles de moda, aseguró que cree en el amor y en los aprendizajes que pueden surgir de las relaciones.

“Es algo que se puede aprender. Si lo que estás experimentando es real y sabes que se aman, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza“, aseguró.

Ceretti, de 26 años, y DiCaprio, de 50, han estado saliendo desde el verano de 2023, siendo captados disfrutando de distintos destinos alrededor del mundo, así como en fiestas familiares y con otros famosos.

Ese mismo año, una fuente reveló a UsWeekly que ambas figuras mantienen una relación exclusiva, debido a que el ganador del Oscar se encuentra completamente enamorado de la italiana.

Vittoria Ceretti se suma a la lista de modelos que han mantenido relaciones sentimentales con Leonardo DiCaprio, entre las que destacan Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Nina Agdal, Camila Morrone y Gigi Hadid, con quien se le vinculó brevemente antes de iniciar su romance con Ceretti.

