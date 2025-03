Eugenio Derbez habla sobre su testamento ya preparado

El reconocido comediante Eugenio Derbez, el pasado martes, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde manifestó que su testamento ya se encuentra listo, ya que, desde su percepción, él considera que no es necesario tener más edad para hacerlo y dividir su patrimonio.

Recordemos que el mexicano tiene cuatro hijos de madres diferentes. Estos son: Vadhir, Aislinn, José Eduardo y Aitana. Actualmente, la cantante Alessandra Rosaldo es su pareja sentimental, por lo que también le corresponde una parte a ella; aunque recordemos que todo va a depender de quienes estén en ese entonces con vida cuando él haya partido físicamente.

El actor de 63 años le comentó a los reporteros que parte de realizar este documento con antelación es evitar que, cuando él ya no esté, sus familiares comiencen a pelear entre ellos para saber qué les corresponde a cada uno.

“Sí (tengo testamento), es una irresponsabilidad no tener testamento a cualquier dejar problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad. Espero tener todo en orden, cada vez que lo reviso encuentro algo“, reveló ante los periodistas.

A Eugenio le preguntaron si tenía alguna preferencia por alguno de sus hijos mayores. Por ello, el comediante mexicano fue muy claro al responder: “A los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes, tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos. Aparte creo que hemos sido una familia que a pesar de que somos muy disfuncionales nos hemos llevado mejor que muchas familias y cuando me muera yo, no sea un tema la herencia”.

Desde su experiencia, relató que le ha dado algunas recomendaciones a sus primogénitos para que no asocien los inconvenientes con sus exparejas, ya que siempre tendrán un vínculo con la otra persona por el bebé que algún día nació fruto del amor que existió: “Yo aconsejo que de verdad dejen a los niños afuera del problema porque no solamente están dañando a la pareja, están dañando su propio hijo. Yo siento que el haber perdido contacto con mi hijo tantos años sí fue doloroso tanto para José Eduardo como para mí”.

Sigue leyendo:

· Eugenio Derbez responde a rumores de haber pedido ayuda tras perder su casa en Los Ángeles

· Eugenio Derbez opinó sobre el triunfo de “Emilia Pérez” en los Golden Globes

· Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo pierden una casa y oficinas en los incendios de California