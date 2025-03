Familiares de Daniel Bisogno estarían en disputa por la herencia

El presentador de televisión Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero debido a muchas complicaciones médicas que se venían registrando ya desde hace varios meses. Recordemos que finalizando el año 2024 también recibió un trasplante y aparentemente no había sido recibido de la manera que los expertos en la salud lo esperaban, por lo cual él nunca estuvo de regreso al programa ‘Ventaneando’.

La madre de la única hija de Daniel reveló que él no dejó un documento legal donde explicara cómo serían repartidos sus bienes. Ahora Inés moreno reveló que aparentemente entre los parientes de él tendrían diversos conflictos por conocer con que se podrán quedar luego de todo lo que invirtieron en la salud de él.

Moreno aprovechó su canal de YouTube para manifestar que existen muchas diferencias entre ellos debido a que no existe un papel notariado por un abogado que les aclare la situación: “Se fue sin dejar testamento y lo que dejó pues fue la bronca de ver qué pasa con la casa, el departamento, las escrituras y la cuenta de banco”.

Sin embargo esto no quiere decir que no deben pasar por un proceso para poder agilizar los trámites y poder dividir los bienes de Daniel. Además el hermano del ex presentador de televisión ha manifestado que no se encuentra de acuerdo con todo lo que llegó a invertir cuando estuvo hospitalizado por lo que espera que todo eso le sea retribuido de alguna manera: “Los hermanos dicen: ‘Es que yo le ayudé para comprar una casa y no sé qué’. Y también a Alex dice que gastó mucho dinero”.

Exesposa de Daniel Bisogno contó que no existe un testamento

Cristina Riva Palacio le ofreció una entrevista a Matilde Obregón y tras el fallecimiento de Daniel contó que no existe una herencia plasmada por un abogado, aunque aparentemente hubo cosas que sí dejó claras antes de partir físicamente.

“No (dejó testamento), pero dejó escrito, cosa que se le va a respetar al cien por ciento. Todos sabíamos, él siempre ayudó en su casa, eso se seguirá haciendo y lo de la niña. La verdad es que no, yo creo que no hay nada de que preocuparse de eso, más que hacer y hacer y hacer papeles, es la única preocupación como tal”, dijo durante la entrevista.

