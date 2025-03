Exesposa de Daniel Bisogno revela que no dejó testamento

Daniel Bisogno, reconocido expresentador de Ventaneando, falleció el pasado 20 de febrero tras haber permanecido hospitalizado debido a varias complicaciones de salud que se registraron después de haber recibido un trasplante de hígado.

Su exesposa, Cristina Riva Palacio, sostuvo un encuentro con Matilde Obregón, momento en el que aprovechó para sincerarse sobre lo que sería el futuro de la pequeña Michaela, hija que ambos tuvieron durante su relación, la cual duró al menos unos cinco años y estuvo marcada por varios escándalos en el mundo del entretenimiento. Además, abordó temas legales que lo vinculan.

“No (dejó testamento), pero dejó escrito, cosa que se le va a respetar al cien por ciento. Todos sabíamos, él siempre ayudó en su casa, eso se seguirá haciendo y lo de la niña. La verdad es que no, yo creo que no hay nada de que preocuparse de eso, más que hacer y hacer y hacer papeles, es la única preocupación como tal”, reveló en exclusiva con Matilde.

Riva Palacio explicó que si había un tema sumamente importante para Daniel era la educación de su pequeña, motivo por el cual nadie tendrá que preocuparse, ya que se encuentra respaldado, pues él se encargó de eso: “Lo de la escuela está cien por ciento listo, eso es un seguro que se pagaba, eso ya está resuelto al cien por ciento“.

Cristina no dudó en tratar el tema legal de lo que sería la presunta herencia para dar a conocer cómo quedarían repartidas las pertenencias de Bisogno ahora que no está; aunque manifestó que el conductor no dejó nada arreglado por escrito, dejando claro que no hay un testamento y no deben esperar la lectura por parte de un abogado.

“Lo demás, lo estamos viendo Alejandro y yo. La verdad es que ahora nos toca la labor horrorosa de empezar a ver ese tipo de trámites. Lo tenemos que hacer para poder empezar a ver ese tipo de trámites. Lo tenemos que hacer para poder empezar con nuestro duelo verdadero, entre más rápido hagamos todo eso, más rápido vamos a empezar en nuestro duelo. No tenemos ninguna discusión en nada. Sabíamos perfectamente porque a los dos nos lo dijo juntos, separados“, añadió durante la conversación.

