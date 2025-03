Oferta de Macy’s por la primavera: mochila tiene rebaja de $260 a $73

Si buscas una mochila práctica, cómoda y con estilo para usar a diario, esta es la oportunidad que no te puedes perder. Macy’s tiene en oferta la mochila Delsey Paris Shadow 5.0, ¡y está a un precio de locura! Su precio original era de $260, pero ahora la puedes conseguir por solo $73, lo que representa un descuentazo del 72%.

Esta mochila es perfecta para cualquier ocasión, ya sea que vayas al trabajo, a la escuela o te vayas de viaje. Lo mejor de todo es que fue diseñada exclusivamente para Macy’s, por lo que no la encontrarás en ningún otro lado. Además, cuenta con una correa para maleta en la parte de atrás, lo que la hace ideal para cuando viajas y quieres engancharla a tu equipaje con ruedas.

Características principales:

Tamaño compacto pero funcional: Con medidas de 16.3 pulgadas de alto, 13.2 pulgadas de ancho y 5.7 de profundidad, tiene el espacio justo para tus básicos del día: cartera, tablet, llaves, teléfono y hasta un libro o cuaderno.



Bolsillos laterales: Perfectos para llevar una botella de agua o un paraguas.



Material resistente: Hecha de poliéster 100% resistente al clima, así que no te preocupes si te agarra una llovizna primaveral.



Organización a otro nivel: Varios compartimentos con cierre para que puedas ordenar tus cosas como prefieras.



Los usuarios de Macy’s han quedado encantados con la mochila. Muchos la describen como “cómoda”, “bonita” y, definitivamente, una “gran compra”.

Un cliente comentó: “Es moderna y funcional, perfecta para mis necesidades de trabajo”, mientras que otro dijo: “Es pequeña, pero cabe lo que necesito, como mi laptop, cargador, y hasta algunos cosméticos.”

No dejes pasar esta increíble oferta. Solo asegúrate de usar el código READY al momento de pagar y llévate la mochila Delsey Paris Shadow 5.0 por $73. No te lo pienses mucho, que las rebajas vuelan, y esta es una buena oportunidad que no puedes dejar pasar.

