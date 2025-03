Seguridad Social: qué personas recibirán $1,600 de aquí al fin de semana

Cada mes, la Administración de la Seguridad Social beneficia a millones de personas afiliadas en EEUU, especialmente los jubilados y personas con discapacidad y en el mes de marzo se mantiene esta dinámica, aunque con un número específico de personas que podrá recibir el beneficio.

Durante los últimos días de marzo, la Administración del Seguro Social enviará miles de cheques a hogares, pero por el momento solo se puede recibir un último cheque en este tercer mes del año, teniendo en cuenta que está por finalizar y se deberá esperar hasta abril para recibir.

El pago del Seguro Social llegará en las próximas 24 horas, sin embargo, no es para todos, las personas deben cumplir ciertos requisitos para obtener el beneficio, si ese es el caso, es posible que el pago llegue apenas comiencen a emitirlo desde la institución.

Los pagos mensuales que realiza la Seguridad Social son fundamentales para garantizar la estabilidad financiera de estos beneficiarios y, por esta razón, la SSA publica cada mes el cronograma de los diferentes pagos a efectuarse, al jugar un papel fundamental en la sostenibilidad económica de millones de estadounidenses, especialmente a los jubilados o con alguna discapacidad.

Jubilados que recibirán $1.600 de la Seguridad Social

A partir de este jueves 26 de marzo de 2025 comenzará el nuevo día para el envío de los cheques de jubilación que corresponderá a los integrantes del grupo 4, quienes podrán acceder directamente a los cheques, quienes únicamente deberán comprobar si cumplen con los requisitos para recibir este pago.

En este momento los beneficiarios para recibir el pago de Seguridad Social en el último periodo de marzo serán aquellos que cumplen años entre el 21 y el 31 sin importar el mes de nacimiento, así como aquellos con un beneficio aceptado después de mayo de 1997.

En caso que las personas no cumplan con alguno de los 2 requisitos mencionados, no podrán obtener el pago específico, aunque eso no significa que quedarán por fuera, simplemente podrán obtener el beneficio en otra fecha, de ello depende el grupo de jubilados al que pertenecen.

Si bien, los jubilados de 70 años podrán recibir un cheque de hasta $5,180, el beneficio regular es ubica por los $1,600, en esto influye el cheque que se haya recibido en meses anteriores, y también dependerá del historia laboral de cada persona que ya entró a la etapa de jubilación.

El pago de la Seguridad Social para jubilados y personas con discapacidad permite a los beneficiarios cubrir ciertos gastos básicos, desde el alquiler y la compra de alimentos hasta medicamentos y servicios públicos, siendo un alivio para el bolsillo de este grupo de personas.

El SSA “maneja el programa nacional de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad”, además “administra el programa de Ingreso de Seguro Suplementario para los ancianos, ciegos y discapacitados”, de acuerdo con el portal de Usa.gov.