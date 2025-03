Peruano Paolo Guerrero estalló contra la Conmebol por nacionalidad de árbitros en la derrota con Venezuela [VIDEO]

La selección de Perú se está jugando la vida en los últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El pasado martes perdieron 1-0 contra Venezuela y nada más acabar el partido, el delantero Paolo Guerrero estalló contra la Conmebol por la nacionalidad de la terna arbitral.

Venezuela se llevó el duelo en el Estadio Monumental de Maturín gracias a un tanto de penal de Salomón Rondón. A los minutos del silbante haber finalizado las acciones, Guerrero se dirigió a la zona mixta improvisada a pie de campo y estalló.

A los micrófonos de Movistar, Guerrero emitió declaraciones fuertes en las que incluso gritó. El delantero dejó en evidencia si molestia contra la Conmebol y la misma federación de su país por aceptar una terna arbitral de nacionalidad chilena.

“Somos c*judos, somos c*judos, no nos pueden poner una terna chilena (…) pónganme argentinos, brasileños o uruguayos. Chilenos no. No me j*dan”, dijo entre gritos. Posteriormente, Guerrero no emitió más comentarios y se marchó al vestuario.

¿Por qué la molestia de Paolo Guerrero?

Al atacante le disgustó que la terna arbitral para el partido ante Venezuela fuese de nacionalidad chilena. ¿La razón? Ve un conflicto de intereses debido a que Chile es rival directo de Perú en la lucha por el último cupo al Mundial de 2026.

Además, en el encuentro se dieron tres acciones en las que la terna arbitral fue fundamental. La primera se dio al minuto 41 cuando Josef Martínez recibió una patada dentro del área y el VAR tuvo que analizar por más de un minuto si el contacto era penal.

Finalmente, se sancionó y Venezuela pasó a ganarlo 1-0. Luego, al 45+2 Perú lo empató gracias a una jugada de Carrillo en la que centró al segundo poste y Bryan Reyna anotó. Sin embargo, minutos después el tanto sería anulado debido a que el cabezazo le pegó en la mano antes de entrar a las redes.

La guinda del pastel y la polémica llegó en las postrimerías del minuto 80, cuando un balón divido fue rematado dentro del área Vinotinto y los jugadores peruanos reclamaron una mano en el rechace. El árbitro y el VAR nunca analizaron la jugada.

Tanto jugadores como cuerpo técnico reclamaron de forma aireada por minutos e incluso un miembro del staff de la selección inca fue expulsado.

A falta de cuatro fechas para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, Perú es novena con 10 puntos, igualado en el último lugar con Chile. Por delante están Bolivia con 14 unidades y Venezuela con 15.



