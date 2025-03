Tenoch Huerta regresa a Marvel con “Avengers: Doomsday”

Marvel Studios generó una enorme emoción entre los fanáticos del UCM tras anunciar de que la producción de “Avengers: Doomsday” ya está en marcha. Esta noticia, que promete sacudir la pantalla grande, ha revelado algunas sorpresas, pero una de las más llamativas es el regreso de Tenoch Huerta, quien retoma su papel de Namor, tras su aparición en “Black Panther: Wakanda Forever”.

El regreso de Tenoch Huerta al UCM se da luego de un período complicado en la vida del actor mexicano. En 2023 Huerta enfrentó acusaciones de presunta agresión sexual emitidas por la saxofonista María Elena Ríos, lo que afectó profundamente tanto su carrera como su bienestar emocional.

“Avengers: Doomsday” también contará con la participación de otros rostros conocidos que han sido esenciales para el UCM. Chris Hemsworth retomará su icónico papel de Thor, Anthony Mackie asumirá nuevamente el manto de Sam Wilson, quien ahora se ha convertido en el Capitán América, mientras que Sebastian Stan volverá a ser Bucky Barnes, el antiguo soldado de invierno. Los fanáticos también verán a Paul Rudd continuar como Ant-Man, quien ha dejado una huella especial con su humor y valentía.

La expansión del UCM continúa con la incorporación de nuevos héroes. Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby en el rol de Sue Storm, quienes debutará en “The Fantastic Four: First Steps”, una película que dará inicio a la ansiada llegada de los Cuatro Fantásticos al UCM. Además, Wyatt Russell repetirá su papel como John Walker, conocido también como U.S. Agent, el controvertido personaje que apareció en “The Falcon and the Winter Soldier”.

Letitia Wright como Shuri, la hermana de T’Challa, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm, el rocoso integrante de los Cuatro Fantásticos, Simu Liu como Shang-Chi, y Florence Pugh, quien regresará como Yelena Belova, la hermana de Natasha Romanoff. Todos ellos forman parte de una impresionante alineación de personajes que enriquecerán aún más el UCM.

Otra sorpresa que ha dejado a los fanáticos boquiabiertos es el regreso de Kelsey Grammer, quien retoma su papel como Beast de los X-Men. Esta aparición, que se había insinuado brevemente en la escena post-créditos de The Marvels, deja claro que la franquicia está abriendo las puertas a los personajes de los X-Men.

Sin embargo, la mayor sorpresa llega con el regreso de Robert Downey Jr., quien volverá para encarnar al temido Dr. Doom, un giro inesperado después de que su personaje de Iron Man concluyera en “Avengers: Endgame”.

En la Comic-Con de San Diego del año pasado, Downey Jr. reveló que volvería con una “nueva máscara” pero con la “misma tarea”, lo que dejó a los fans ansiosos por ver cómo abordará este nuevo reto.

“Avengers: Doomsday” está programado para estrenarse el 1 de mayo de 2026, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joseph Russo, quienes regresan a la franquicia tras dirigir las aclamadas “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

