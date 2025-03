Hermano de Selena Quintanilla: ‘Yolanda Saldívar debería pasar presa el resto de su vida’

Abraham Quintanilla, uno de los hermanos de Selena, reaccionó este jueves al anuncio de que Yolanda Saldívar no quedaría en libertad condicional en marzo del próximo año.

En su cuenta en Instagram, el productor musical consideró que la responsable de la muerte de su hermana debe pasar tras las rejas el resto de su vida.

“Acabo de recibir la noticia de que la persona que le quitó la vida a mi hermosa hermana Selena no será liberada… Creo que ella debería pasar el resto de su vida en prisión… En cuanto a su familia que quiere permanecer anónima difundiendo historias falsas en las noticias que solo has demostrado al mundo que son una familia de cobardes”, dijo.

Luego de esto, A.B., como también es conocido, escribió: “¡Gracias a todos los que han mostrado amor y apoyo y están de acuerdo en que la basura pertenece al cubo de basura! ¡No te metas con Texas!”.

La publicación fue un video de inteligencia artificial en el que se veía a Selena en distintas poses y con emblemáticos atuendos.

Muchos usuarios en redes sociales reaccionaron a esta publicación, sobre todo por el revuelo que causó el anuncio.

“Vi la noticia y hasta las lágrimas se me salieron Dios es justo y sabia q eso no podia terminar asi q esa mujer saliera libre gracias a Dios q va a seguir como esta y q de ahi no salga arriba selina un fuerte abrazo desde costa rica y fans de Selena 100%”, escribió una usuaria.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Y aún falta que pague, que sea juzgada y rinda cuentas a Dios”, “Con permiso, que la justicia se pronunció”.

¿Por qué negaron la libertad condicional a Yolanda Saldívar?

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas consideró que la condena a cadena perpetua contra la detenida debe mantenerse.

En el comunicado, publicaron: “El expediente indica que el delito instantáneo tiene elementos de brutalidad, violencia, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima que indica un desprecio consciente por las vidas, la seguridad o la propiedad de otros, de tal manera que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública”.

La noticia ha sido celebrada, en especial por los fans de Selena, que consideran que se trata de una medida justa.