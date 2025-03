Portavoz de Hamás muere durante ataque aéreo de Israel en Gaza

El portavoz de Hamás, Abdul Latif al Qanou falleció la madrugada del jueves 27 de marzo, después de un ataque aéreo de Israel contra el lugar en donde se encontraba al norte de Gaza, confirmó el grupo islamista a través de un comunicado en Telegram.

Según fuentes médicas citadas por la televisión Al Aqsa, afiliada a Hamás, otras personas resultaron heridas en el mismo ataque. Otro bombardeo mató a cuatro niños y a sus padres, según el servicio de emergencias del Ministerio de Salud de Gaza, reportó DW.

“No quebrantarán nuestra voluntad”

“Los ataques de la ocupación contra los dirigentes y portavoces del movimiento, no quebrantarán nuestra voluntad, sino que fortalecerán nuestra determinación de continuar el camino hasta la liberación de la tierra y los lugares sagrados”, indicó el grupo.

El pasado día 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego matando a más de 400 personas en Gaza, también falleció la familia y el portavoz del brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, Naji Abu Saif (conocido como Abu Hamza), según confirmó el grupo palestino en un comunicado que obtuvo DW.

Muerte de líderes

El 24 de marzo, el Ejército de Israel anunció el fallecimiento de Ismail Barhoum, quien según era el nuevo jefe del Gobierno de Hamás en Gaza, además de ser el responsable de las finanzas del grupo islamista. La muerte se produjo durante un bombardeo contra el Hospital Nasser.

El dirigente de Hamás Salah al-Bardaweel murió junto con su esposa en un ataque la madrugada del domingo 23 de marzo, informaron los diarios The Times of Israel y The Jerusalem Post.

“Esta eliminación degrada aún más las capacidades militares y gubernamentales de Hamás”, confirmó Hamás.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, anunció que al menos 50,021 personas murieron y 113,274 más han resultado heridas en el territorio palestino desde que comenzó la guerra con Israel en octubre de 2023.

