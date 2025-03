Chicharito Hernández asegura que mantiene una buena relación con Cristiano Ronaldo

El delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, aseguró que vivió grandes momentos dentro de su corta estadía en el Real Madrid al haber marcado algunos goles importantes dentro de la institución; a pesar de esto sostuvo que lo mejor que pasó fue crear grandes amistades como la que forjó con el portugués Cristiano Ronaldo.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con el periodista Julio Maldonado para su canal Mundo Maldini, el máximo goleador de la selección de México ofreció detalles de como fue la relación que mantuvo con Ronaldo durante su estadía en la casa merengue, resaltando que se convirtió en un gran amigo y compañero.

“Muy buena, pero buenísima. Algo que voy a que sí voy a hablar del ‘Bicho’, de Cris, es que muy poca gente he visto es que todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo en el mundo, todos sabemos. Pero yo tuve muchas pláticas con él, porque coincidíamos a veces en temas de recuperación. Mi relación con él fue muy bonita, porque sí tuvimos muchos momentos especiales donde me compartía muchísimas cosas, en los que pudimos conectar y platicar muchísimo sobre el Manchester United y luego también sobre el Madrid y de todo”, expresó.

“En ciertos momentos coincidimos donde no había gente. Estábamos en las piletas de agua fría, agua caliente o a veces en el gimnasio y tal. Y ahí Cristiano, era Cristiano. No es que cambiaba pero se vulnerizaba más y platicamos muchísimo”, agregó Chicharito Hernández en sus declaraciones al resaltar la amistad que creó con CR7.

Para finalizar, Chicharito Hernández resaltó que hablaban mucho sobre la historia de cada uno, especialmente sobre la etapa que vivió Cristiano Ronaldo dentro del Manchester City para poder convertirse en la estrella que despertó el interés del Real Madrid.

“Platicamos mucho obviamente porque teníamos en común excompañeros en el Manchester, utileros, historias en el United y también me preguntaba de México… y si tuve muy buena relación con él, obviamente esos momentos no eran diarios, porque la gente se espera que platicara con él todos los días y así no era”, resaltó.

“Pero sí coincidimos en muchos momentos donde a mí, te lo voy a decir, me sorprendió para bien porque creo que cuando había más intimidad, obviamente sabiendo que es Cristiano Ronaldo, él se permitió también mostrarte un lado que no le va a mostrar a todo el mundo porque él se tiene que cuidar mucho porque haga lo que haga, todo mundo lo va a juzgar”, concluyó el delantero.

Sigue leyendo:

–FIFA revela las grandes sumas de dinero que ganarán los equipos por el Mundial de Clubes

–FMF ratifica que el Chivas vs Cruz Azul será a puerta cerrada

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 28 de marzo