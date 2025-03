Estas licencias de conducir perderás vigencia a partir de mayo de 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales ya no serán aceptadas como identificación válida en Estados Unidos.

Esta medida se debe a la implementación de la Ley REAL ID, una normativa federal que busca establecer estándares mínimos de seguridad en la emisión de licencias de conducir y otras identificaciones emitidas por los estados.

El cambio tiene implicaciones importantes para millones de ciudadanos y residentes, ya que sin una Real ID actualizada, no será posible abordar vuelos nacionales ni ingresar a edificios federales, entre otras restricciones. A poco más de un mes de la fecha límite, muchos aún desconocen si su licencia sigue siendo válida bajo los nuevos requisitos.

¿Qué es la Ley REAL ID?

La REAL ID Act fue aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2005, como parte de una serie de recomendaciones emitidas por la Comisión del 11 de Septiembre, tras los atentados terroristas de 2001. Su objetivo principal es mejorar la seguridad nacional, estableciendo criterios uniformes y más estrictos para las identificaciones personales.

Con esta ley, el gobierno federal exige que cada estado verifique la autenticidad de los documentos presentados por los solicitantes antes de emitir una identificación oficial. Esto incluye licencias de conducir, tarjetas de identificación estatales y otras credenciales utilizadas para fines oficiales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a partir del 7 de mayo de 2025, solo se aceptarán identificaciones que cumplan con los estándares del REAL ID para:

* Abordar vuelos comerciales nacionales.

* Ingresar a instalaciones federales.

* Acceder a bases militares y plantas nucleares.

* Presentarse como identificación oficial válida en ciertos contextos legales y gubernamentales.

Si tu licencia no cuenta con una estrella dorada o negra en la parte superior, deberás cambiarla. (Foto: Ted S. Warren/AP)

¿Cómo saber si mi licencia de conducir es válida?

La manera más sencilla de verificar si tu licencia de conducir ya es compatible con el Real ID es buscar una estrella dorada o negra en la esquina superior derecha. Esta estrella indica que tu identificación cumple con los nuevos requisitos federales.

Si no ves ninguna estrella en tu licencia actual, significa que necesitas renovarla y solicitar una versión compatible con REAL ID. De no hacerlo antes del 7 de mayo, tu licencia dejará de ser válida como identificación oficial para múltiples propósitos federales.

Aunque la fecha oficial de implementación es 2025, varios estados comenzaron a emitir identificaciones compatibles con la Ley REAL ID desde 2017. El plan original del gobierno federal era hacer este cambio obligatorio en 2021, pero debido a los efectos de la pandemia de Covid-19, la implementación se pospuso en varias ocasiones.

Ahora, con el plazo definitivo fijado para el 7 de mayo de 2025, los ciudadanos tienen una última oportunidad para actualizar sus licencias de conducir y evitar complicaciones en sus viajes o trámites oficiales.

¿Cómo obtener una Real ID?

Para solicitar una Real ID, es necesario acudir a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado donde resides. El proceso puede variar ligeramente entre estados, pero en general se requiere presentar los siguientes documentos:

* Prueba de identidad: como un pasaporte vigente, acta de nacimiento o certificado de naturalización.

* Número de Seguro Social: puede ser la tarjeta original o un documento oficial que lo incluya.

* Comprobante de domicilio: como una factura de servicios, contrato de arrendamiento o extracto bancario reciente.

Algunos estados permiten iniciar el proceso en línea, pero en la mayoría de los casos es necesario acudir en persona para presentar los documentos y tomar una nueva fotografía.

Puedes encontrar la oficina del DMV más cercana utilizando el localizador oficial disponible en el sitio web del DMV de tu estado o accediendo a www.dmvusa.com.

Importante: No todas las oficinas del DMV atienden sin cita previa. Revisa si es necesario agendar antes de acudir.

¿Qué pasa si no tengo una Real ID después del 7 de mayo?

Si tu licencia de conducir no está actualizada antes del 7 de mayo de 2025, no podrás abordar vuelos nacionales dentro de EE.UU. sin presentar otra forma de identificación válida. Tampoco podrás acceder a ciertos edificios gubernamentales o instalaciones de seguridad nacional.

En caso de no contar con una Real ID, podrías utilizar como alternativa un pasaporte estadounidense vigente, una tarjeta de identificación militar o cualquier otro documento aprobado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, estas alternativas no sustituyen la utilidad diaria de una licencia de conducir válida, especialmente si la necesitas para identificación regular en actividades cotidianas.

La Ley REAL ID no aplica a menores de 18 años que viajan con un adulto que sí cuente con identificación válida. Tampoco es obligatoria para conducir en la vía pública si no planeas abordar vuelos ni ingresar a edificios federales. No obstante, al no contar con una Real ID, se limitan considerablemente tus opciones de identificación reconocidas a nivel federal.

Accede al sitio oficial de la Ley REAL ID para más información sobre cómo cumplir con este nuevo requisito federal: www.dhs.gov/real-id.

Sigue leyendo:

* Evita estos errores con las placas vehiculares para no perder tu licencia en Nueva York

* CBP alerta por el aumento de licencias de conducir falsificadas: por qué ocurre esto

* Real ID en Nueva York: cuáles son los requisitos y la fecha límite para tramitarlo