Ofelia Cano y Gustavo Adolfo Infante en tensión legal inminente

El conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, recientemente en el programa de televisión ‘Sale el sol’, mencionó que Ofelia Cano habría buscado la manera de sobornar a Vicente Fernández Jr., y lo que empeora la situación es que ella habría intentado involucrarlo en este caso

Gustavo explicó que la actriz había considerado obtener un posible beneficio económico de la familia Fernández. La forma en la que él tuvo acceso a esa información fue porque Cano se comunicó directamente con el periodista para informarle que tenía papeles que supuestamente podrían ser importantes para el cantante.

“Un día me habla Ofelia y me dice: ‘Gustavo, tengo documentos de que a Vicente Fernández Jr. Le quieren quitar todas las propiedades’. Entonces le pregunto, qué documentos, y me responde: ‘Tengo escrituras de 50 ranchos o no sé cuántos. Están a nombre de Vicente y la familia se los quiere quitar”, mencionó Infante en una emisión del programa.

Pero la situación habría empeorado cuando, aparentemente, Ofelia supuestamente le pidió a él que fuera quien solicitara el dinero, pues ella no quería verse involucrada directamente: “Me dice: ‘Háblale y que te dé una lana, y esa lana nos la repartimos tú y yo’“.

Gustavo consideró que lo más adecuado fue hablar con el cantante y ponerlo alerta de ser cierta la situación: “Me mandó una copia de los documentos, se los mandé a Vicente y le dije: ‘Yo no sé si sea cierto esto o no, pero me están mandando esto. Nada más para que sepas’. Ni me interesa ni es mi rancho ni es mi dinero ni es mi herencia”.

Infante detalló que la actriz se puso en contacto con la producción del programa de televisión ‘De primera mano’, y el motivo de su comunicación fue advertir al periodista que posiblemente deba tomar medidas legales en su contra.

Gustavo no se le quedó callado y dijo: “La señora Ofelia Cano dijo que me iba a demandar por lo que dije de la extorsión. Si ella quiere meterse a temas legales y que yo muestre los mensajes que me mandó. Nos vemos en los tribunales”.

