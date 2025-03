Matías Novoa responde a su ex por el asunto de la manutención

María José Magán es la expareja sentimental de Matías Novoa y, como resultado del amor que alguna vez existió, tuvieron a tener un hijo. En diversas ocasiones, ambos se convierten en titulares del mundo del entretenimiento por presuntos problemas con la manutención del menor de edad. Ahora, las cosas podrían haberse complicado, ya que se fue a vivir a España con su esposa Michelle Renaud.

“Trato de no hablar de estos temas en profundidad, sobre todo porque todavía no hay nada claro y por respeto a mi hijo. Sin embargo, lo que les puedo comentar es que Matías y yo hemos tenido varios acuerdos positivos. Las cosas se han ordenado de tal manera que nos beneficia a todos. Los procesos en México son complicados“, dijo María José en exclusiva para TVNotas.

Matías se mostró incómodo al tener que seguir abordando el tema de la manutención que debe pasarle a su hijo mayor. Además, el chileno expresó que hay titulares en algunos medios de comunicación que no tienen nada que ver con la situación que él y Magán están atravesando con el adolescente.

“Bueno, todos los padres separados llegan a acuerdos; de lo contrario, no se puede convivir tranquilos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo, pero a (mi hijo) nunca le ha faltado nada. Hay comentarios que han salido en la prensa que de verdad no son, están fuera de lugar, no sé de dónde salió eso”, dijo a Despierta América.

La entrevista se realizó en el aeropuerto internacional de México y contó que su viaje fue para visitar a su hijo mayor, ya que viven en diferentes países: “Mira, uno sabe dónde le aprieta el zapato, como dicen. Yo estoy tranquilo, soy papá mil por ciento, siempre entregado a ellos. Ahora vengo a verlo a él”.

Magán, durante la entrevista, desmintió algunos titulares que se han generado: “Quiero aclarar algo: yo nunca dije que no recibía ayuda por parte del padre de mi hijo. Siempre la tuve, pero no la que correspondía de un año para acá. De ese tema ya hicimos un convenio. Estoy en la mejor disposición. No tenemos conflicto de nada. Nos hemos comunicado a la perfección. Todavía falta otra tema que demos concretar y del cual no puedo decir nada”.

