Carolina Sandoval publica video en bikini y cuenta sus secretos para mantener su figura

Muchos cambios ha tenido el cuerpo de Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, luego de cuidar su alimentación y hacer mejoras significativas a sus hábitos alimenticios. Pero, además de esta combinación, se ha sometido a masajes para moldear su figura.

En un reciente video, la conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! compartió con sus seguidores algunos de los secretos que ha aplicado para mejorar su físico y salud.

“Llegó mi masajista buenísima, de Gloria Hincapié, aquí donde está la técnica. Esta es la verdad de mi cuerpo, yo se las he mostrado, esta es la verdad”, dijo al comienzo del material audiovisual.

Luego de esto, la famosa comentó: “Ellos han conseguido que mis muslos, que son unos muslos latinos, que sigo teniendo obviamente un poco de piel de naranja, miren cómo ha mejorado”.

Carolina Sandoval insistió en que no se ha hecho recientemente operaciones para lograr su transformación: “Yo nunca me he hecho lipo, de hecho que la gente que se hace lipo, la mejor técnica es aplicar la técnica Hincapié, que se basa en moldear la figura”.

Otro de los consejos que dio es que hay que hacerse los masajes por zonas del cuerpo para conseguir mejores resultados: “Nosotros trabajamos por área, hoy nos vamos a enfocar en el abdomen que aunque está muy bien, yo después de que me hice cesárea, quedé así con el vientre bajo”.

La Venenosa, como también es conocida, destacó que el jugo de papaya ha sido también su gran aliado y le preguntó a su masajista si puede detectar si se operó a través de su masaje y la experta le contestó que sí, ya que no soportaría los masajes.

Algunos usuarios reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Me encantan los resultados”, “La papaya funciona”, “Creo que en Argentina está esa técnica de masajes, se conoce como drenaje linfático. Da muy buenos resultados. Hay que tomar mucha agua para luego eliminar las toxinas con la orina”.

