Las ventajas de contar con un agente de viajes

Uno de los cambios notables que dejó la pandemia fue el aumento en las ganas de viajar. Según un estudio publicado por Bank of America, el gasto en viajes entre los hogares estadounidenses ha superado los niveles previos a la pandemia de manera considerable, con un incremento del 10.6% por hogar en comparación con 2019.

Las redes sociales también han ayudado con el auge de los viajeros, ya que son muchos quienes sueñan con tomarse una foto en ese destino particular donde vieron a su influencer favorito, para luego compartir la imagen en Instagram o el video en Tik Tok.

Y aunque hay muchos servicios online, en ocasiones la ayuda de un profesional del turismo es la solución a cualquier problema que se pueda presentar al organizar unas vacaciones.

“La gente piensa que puede conseguir pasajes más económicos que nosotros y se convirtieron en sus propios agentes de viajes. Pero hay una gran diferencia entre conseguir un boleto y conseguir el boleto que tú necesitas”, explica Lucía C. Fernández, propietaria y fundadora de Tom Tours, con más de 40 años de experiencia en planificación y organización de viajes.

Fernández recuerda que antes los boletos venían unificados, representaban el derecho a un asiento y a equipaje, entre otros beneficios. Hoy en día la dinámica es diferente.

“Por ejemplo una mujer soltera, con maleta de mano, se pensaría que es buena candidata para lo que llaman tarifa básica, pero si está viajando con su novio, esa tarifa no tiene asiento asignado y cuando llega al aeropuerto es que se lo dan, y seguramente no podrán viajar sentados juntos. Además, si se le presenta cualquier problema y no se llega al aeropuerto a tiempo, pierde el boleto”, señala.

La experta recuerda que ese tipo de tarifas no existían antes en el mercado, pero las aerolíneas hicieron cambios en sus estructuras y el cliente se hizo víctima de esas nuevas estructuras.

“El asunto es que los clientes cuando entran online generalmente van a ver el especial, la tarifa más barata, obviando sus necesidades reales. Y cuando empiezan a colocar los específicos, el asiento tiene un costo adicional, la maleta también, y encima no te permite cambios ni anulaciones”, explica Fernández.

Cuando se viaja con menores de edad, los problemas aumentan, ya que según explica, es muy diferente tratar a un niño de 2 que a uno de 12 años, que es el rango que consideran las aerolíneas.

“Si estás viajando con un niño de seis años, no vas a querer sentarlo en otra fila al lado de un desconocido. Entonces inmediatamente las personas que se autogestionan esa compra a veces terminan perdiéndola”, dice. “Las líneas aéreas no consideran a un niño de 10 años ‘tan chiquito’, pero para los padres sí lo es”.

Entrevista personalizada

Está de más decir que un agente de viajes puede brindar un servicio personalizado, teniendo en cuenta las preferencias, intereses y presupuesto del cliente, y así diseñar itinerarios a medida y sugerir opciones que se ajusten a las necesidades específicas.

“Hacemos una especie de entrevista para saber los objetivos del viaje, cuáles son las intenciones, cuál es el tipo de tarifa que se adecúa más a lo que la persona va a necesitar”, asegura la propietaria de Tom Tours, agencia de viajes que cuenta con sucursales en Nueva York y Nueva Jersey.

Comprar boletos en línea puede convertirse en una alternativa riesgosa en algunos casos./Shutterstock

Asegura que hay muchas personas volviendo a usar las agencias, debido a las pérdidas de dinero que han tenido al no saber manejar los cambios que han realizado las líneas aéreas.

“Cada destino nos hace tener experiencia para poder ayudar a todos. Y específicamente en nuestra agencia Tom Tours, estamos dedicados a dar servicio en español, para toda Latinoamérica y España, para quienes quieren tener muy claro lo que están comprando”, recalca.

Fernández agrega que por sus años de trabajo, su agencia, por ejemplo, recibe tarifas especiales con descuentos de las aerolíneas para algunos destinos, que no se van a encontrar en internet.

“Son tarifas negociadas porque saben que somos expertos en ciertos destinos”, dice.

Y para los pasajeros mayores, a quienes la tecnología les cuesta mucho, las agencias pueden ser sus grandes aliados al comprar un pasaje.

“Les damos su itinerario impreso, resaltando todos los detalles importantes para el día del vuelo. Digamos que los llevamos de la mano para que se sientan más seguros con todo el proceso”, recalca la agente de viaje.

Para más información sobre todos los servicios que ofrece Tom Tours, puede visitar la página: https://tomtours.com