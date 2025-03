New York Red Bulls sucumbe 2-1 contra New England Revolution

New York Red Bulls no tuvo la noche el pasado s谩bado en el Gillette Stadium, donde enfrent贸 a New England Revolution en un emocionante duelo correspondiente a la semana 6 de la MLS. Los visitantes terminaron cayendo 2-1.

Para ver todos los partidos de la MLS, suscr铆bete AQU脥 al MLS Season Pass

El gran protagonista y responsable de la derrota de los neoyorquinos fue el mediocampista espa帽ol Carles Gil, quien marc贸 un doblete espectacular. La primera acci贸n destacada lleg贸 al minuto 27, cuando ejecut贸 un magistral tiro libre que se convirti贸 en el primer gol del partido. La precisi贸n y t茅cnica de Gil deslumbraron a todos los presentes, y el Gillette Stadium estall贸 en aplausos.

El primer tiempo se caracteriz贸 por su equilibrio, con una posesi贸n de bal贸n dividida (51-49) y oportunidades muy similares para ambos equipos. Red Bullsintent贸 contener el juego de los locales, pero la presi贸n constante de New England Revolution gener贸 espacios que ser铆an aprovechados m谩s adelante.

En el minuto 72, nuevamente apareci贸 Carles Gil para ampliar la ventaja del equipo local. Tras un error de marca de la defensa de Red Bulls, el espa帽ol ejecut贸 un movimiento astuto en el 谩rea y dispar贸 con precisi贸n al poste izquierdo, dejando sin opci贸n al portero Carlos Coronel. Este segundo gol consolid贸 la ventaja de New England Revolution y dej贸 a los visitantes con el encuentro cuesta arriba.

A pesar de los esfuerzos de los neoyorquinos, solo lograron descontar al minuto 85. Elias Manoel encontr贸 el arco tras recibir un pase filtrado que rompi贸 la l铆nea defensiva de los locales, definiendo con calidad dentro el 谩rea. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para que Red Bulls lograra igualar el marcador.

El resultado reafirma el buen momento de New England Revolution, que bajo el liderazgo de Carles Gil, contin煤an demostrando su capacidad para ser uno de los equipos m谩s competitivos de la temporada. Por otro lado, New York Red Bulls tendr谩 que trabajar en sus debilidades defensivas y buscar soluciones para recuperar puntos en las pr贸ximas jornadas.

En la semana 7, New England Revolution visitar谩 al FC Cincinnati en un duelo prometedor, mientras que New York Red Bulls buscar谩 reivindicarse frente a Chicago Fire en condici贸n de visitante.



Sigue leyendo:

路 New York City FC cay贸 en festival de goles ante Atlanta United

路 MLS y Liga MX jugar谩n su cuarto 鈥楢ll Star Game鈥 en Austin el 23 de julio

路 Messi marca un golazo tras ingresar desde el banquillo con Inter Miami