Vuelo de United Airlines proveniente de Houston choca con una cometa cuando intentaba aterrizar

Un incidente se produjo durante un vuelo de United Airlines, cuando un avión proveniente de Houston, Texas, chocó con un cometa cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagand de Washington D.C.

De acuerdo con comunicaciones del control de tráfico aéreo, el cometa estaba situada a unos 30 metros sobre un parque cercano, lo que generó preocupación entre los pilotos, informó Daily Mail.

La policía local recibió informes sobre la presencia del cometa volando en Gravely Point, un área donde esa actividad está prohibida debido a los riesgos que representa para las aeronaves que operan a baja altitud.

Sin embargo, pese al incidente, el avión logró aterrizar sin inconvenientes y los pasajeros desembarcaron con normalidad. En tal sentido, United Airlines emitió un comunicado confirmando los hechos: “tenemos conocimiento de informes de que una cometa golpeó el vuelo 654 de UA de Houston al Aeropuerto Reagan en Washington D.C.”

Incidente no dejó víctimas

Cuando se realizó una inspección exhaustiva, se determinó que no había daños en la aeronave. “El avión aterrizó sin problemas, los clientes desembarcaron normalmente y tras la inspección no se detectaron daños en la aeronave”, añadió la aerolínea. El cometa fue recuperado por su propietario poco después del incidente y no se presentaron cargos.

Este incidente ocurre en un contexto tenso para el Aeropuerto Nacional Reagan. Recientemente, un vuelo de Delta tuvo que ser desviado para evitar una posible colisión con aviones militares. Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando un altercado físico entre dos controladores aéreos que ocurrió recientemente, lo cual ha generado preocupación sobre la seguridad operativa del aeropuerto.

Las autoridades han señalado que están investigando el asunto, mientras que fuentes internas expresaron su alarma ante la situación actual: “Había oído hablar de controladores peleándose en el estacionamiento, pero esto fue de un nivel completamente nuevo”, precisó un portavoz de la FAA.

Con información de ABC13

Sigue leyendo:

– Ala de avión choca con un vehículo de remolque y deja a un trabajador en estado crítico en Chicago

– Texas: al menos cinco pasajeros heridos tras turbulencias severas en vuelo de United Airlines

– Hallan cuerpo en la rueda de un avión que aterrizó en Hawaii