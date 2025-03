Hispano fue disparado mortalmente en el cuello cerca de su casa en El Bronx por un desconocido en una tienda de comestibles

Un padre hispano de 38 años fue impactado de bala en el cuello cerca de su casa en El Bronx, momentos antes de que él y su hermano fueran a ver su programa de televisión favorito, informaron las autoridades.

La víctima, identificada como Alexis Sánchez, estaba afuera de una tienda de comestibles a una cuadra de su casa en la calle W.165, cerrca de la avenida, Nelson en Highbridge, poco antes de la medianoche del sábado, cuando tuvo una discusión con un sujeto no identificado que tenía puesta una sudadera negra con capucha.

En medio del altercado, el desconocido sacó un arma y le disparó a Sánchez en el cuello.

El hispano entró a la tienda dando trompicones en busca de ayuda mientras el tirador se fugó del sitio. Su gorro gris de punto se quedó en el piso de la bodega.

Los paramédicos trasladaron a Sánchez al Hospital Lincoln, pero no puedo ser salvado.

El latino estaba haciendo un recado rápido antes de volver a su casa, donde iba a ver una serie dramática de 50 Cent, “Power”, con su hermano mayor, Jorge Sánchez, quien tuvo la terrible tarea de identificar su cadáver de su hermano en el hospital el sábado en la mañana.

“No quería que mi madre pasara por eso”, manifestó el hermano, conteniendo las lágrimas. “Sin mi hermano, somos todo lo que tenemos. Éramos mi madre, mi hermano y yo”.

Jorge Sánchez estaba dentro de la ducha cuando su hermano le dijo que volvería enseguida.

Lo último que me dijo fue: “¡Subo en unos minutos! ¡No vayas a ver ‘Power’ sin mí!”, recordó Jorge, de 40 años, con solemnidad. “Le dije: ‘Te pillé'”.

Pero “nunca volvió a subir”, indicó su hermano.

“Un vecino me llamó y me dijo: ‘Baja, creo que hay un problema afuera'”. No sé si en realidad es tu hermano”.

Cuando Jorge bajo, su hermano ya estaba en la ambulancia camino al hospital, informó Daily News.

“Tenían todo asegurado con cinta adhesiva. Es algo surrealista para mí. Como si lo tuviera en mi cabeza”, señaló, tratando de racionalizar todo lo sucedido.

“Lo último que me dijo fue ‘Llego en 20 minutos’, pero…”, dijo sin terminar la frase.

El pistolero huyó y seguía siendo buscado durante el fin de semana. La policía rastreaba la zona en busca de videos de cámara de seguridad que pudieran ayudar a identificar al sospechoso.

Las fuentes policiales explicaron que los investigadores estaban tras las averiguaciones de una posible conexión con pandillas o represalias en el asesinato, pero el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no pudo revelar la razón del crimen.

Jorge Sánchez cree que la muerte de su hermano menor fue resultado de un encuentro casual.

“Me dice el corazón que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, manifestó. “Esta es una zona donde es muy conocido”.

“Era una persona muy amable. Todos lo querían”, explicó Katrina, de 44 años, quien conocía a Sánchez desde hacía años. “Qué pena. Despertar así. Siempre lo vemos por aquí”.

El hispano trabajaba en el área de la construcción, pero ahora dedicaba sus días a su hija pequeña, Sophia. Su hermano contaba que se despertaba todas las madrugadas a las 4:00 para tomar el transporte público a casa de su hija en Brooklyn, solo para prepararla para la escuela.

“No había reglas para su hija”, recordó Jorge. “Su hija decía: ‘Quiero McDonald’s, quiero un McFlurry’, por ejemplo. Iba al McDonald’s de la calle 161, no había McFlurry. Y luego, ¿adivinen qué?, caminaba hasta la calle 167 para asegurarse de conseguirlo”.

