Esto es lo que le pasa a tu azúcar en sangre cuando bebes café (la ciencia responde)

El café es un alimento aliado de la salud metabólica y cardiovascular, sin embargo, hay un mito según el cual la cafeína puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Un experto en salud metabólica explica el proceso que ocurre desde que bebemos el café y cómo el cuerpo lo procesa sin riesgos.

¿El café sube el azúcar en sangre?

El doctor Mauricio González, especialista en obesidad, explica que el café sí aumenta los niveles de glucosa en sangre, pero de manera momentánea, lo que no representa un riesgo; de hecho, a largo plazo puede ayudar a disminuir la grasa visceral.

Es importante aclarar que se trata de café sin azúcar, jarabes o cremas. González explica que “la cafeína activa el sistema enérgico, libera adrenalina y eso eleva la glucosa de forma transitoria. Es una respuesta de nuestro cuerpo fisiológica, no patológica”.

En este contexto, la duda es: ¿el café empeora la resistencia a la insulina a largo plazo?, a lo que el experto advierte que clínicamente la respuesta es no.

Lo que dice la ciencia sobre el café

Disfrutar de cuatro tazas de café con cafeína al día se asocia científicamente con una menor acumulación de grasa abdominal. Crédito: Shutterstock

Para argumentar su respuesta, cita dos estudios. El primero, es un estudio publicado por la American Diabetes Association (Asociación Americana de Diabetes), una revisión aleatorizada doble ciego de 24 semanas en la que a un grupo de participantes se les dio a tomar cuatro tazas diarias de café con cafeína.

Los resultados no mostraron ningún cambio significativo ni en sensibilidad a la insulina, ni en glucosa en ayunas, comparado con el grupo placebo.

El estudio reveló que el consumo de café “se asoció inversamente con el riesgo de diabetes tipo 2 de manera dosis-respuesta. Tanto el café con cafeína como el descafeinado se asociaron con un menor riesgo de diabetes”.

Sin embargo, “la única diferencia es que el grupo que bebió café perdió un poco más de grasa abdominal”.

Mientras que la segunda investigación fue un metaanálisis publicado en Diabetes Care que observó a más de 1.1 millones de participantes, en el que descubrieron que “el consumo habitual de café, tanto con cafeína o sin ella, se asocia con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2 de hasta un 33%”.

Como señala la investigación Efecto del consumo de café sobre la sensibilidad a la insulina y otros factores de riesgo biológicos para la diabetes tipo 2: un ensayo aleatorizado controlado con placebo, el consumo de café disminuyó las concentraciones de glucosa 2 horas después de la carga en un ensayo de 16 semanas, demostrando que el organismo necesita constancia para modular estos procesos metabólicos de forma favorable.

Para el experto radicado en Nueva York esto demuestra que el café es un aliado natural, ya que “el pico o la elevación aguda de glucosa con el café es ruido de fondo, no predice diabetes. Los datos a largo plazo apuntan en la dirección contraria”.

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