Cardi B denuncia acoso y amenaza de muerte por parte de su expareja Offset

La rapera Cardi B denunció a su esposo, el rapero Offset, de presuntamente acosarla y seguirla durante su divorcio. La famosa pareja está separada y se encuentran en medio de los tramites de divorcio. Sin embargo, la rapera aseguró que Offset le envió mensajes diciéndole que quería “quitarse la vida” y también amenazó con quitarle la vida a ella.

Cardi B, de 32 años, habló sobre esta situación en X Spaces. Según dijo, contactó a la actual novia del rapero debido a que estaba preocupada por los mensajes que presuntamente él le envió amenazando con un asesinato-suicidio.

“Este tipo está molesto porque le envié mensajes de texto a su novia de él rogándome, diciendo que iba a quitarse la vida, diciendo que iba a quitarme la vida. Toda esa m****, estaba enojado”

Asimismo la ganadora del Grammy denunció que Offset presuntamente había enviado videos en los que aparece teniendo relaciones sexuales con Cardi B. Según dijo, Offset envió este video a una persona con la que Cardi B estaba saliendo.

“Eso sí, envió mensajes de texto a alguien con quien yo estaba saliendo, son videos de mí y él teniendo relaciones sexuales. Ese es el tipo de m**** con la que he estado lidiando durante los últimos dos meses”, expresó la artista nacida en El Bronx.

Cardi B y Offset se casaron en 2017. Durante su matrimonio de ocho años la pareja tuvo tres hijos: Kulture, de 6 años, un hijo llamado Wave, de 3 años, y una hija, que nació en septiembre de 2024.

Cardi B y Offset se casaron en 2017. Crédito: Evan Agostini | AP

Durante los últimos años, Cardi B y Offset tuvieron una relación turbulenta en la que se reconciliaron varias veces. En agosto de 2024 Cardi B presentó una demanda de divorcio mientras estaba embarazada de su tercer hijo, según informó US Weekly.

Un mes después de la demanda de divorcio el rapero acusó a Cardi B de engañarlo mientras estaba embarazada.

Cardi B aseguró que no se arrepiente de haber tenido hijos con Offset pero se arrepiente de su relación con el rapero.

“Los tres — no me arrepiento de ninguno de ellos, pero me arrepiento de ti”, dijo. “No me arrepiento de mis hijos. Eres un buen padre. Estás bien. No me arrepiento de ninguno de ellos. … Pero j***er. Me arrepiento de ti. Soy demasiado buena para ti. Siempre he sido demasiado buena para ti”.

