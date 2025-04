La psicología del color: ¿Qué revela tu elección sobre tu personalidad?

Los colores no solo embellecen el mundo, sino que también tienen un profundo impacto en nuestras emociones, percepción y personalidad.

Desde la psicología del color hasta el simbolismo cultural, las tonalidades que preferimos pueden decir mucho sobre nosotros. Pero, ¿puede un color estar vinculado con la hipocresía?

El escritor Francisco de Quevedo afirmó que “el hipócrita quiere parecer lo que no es”, definiendo la hipocresía como el acto de fingir creencias, valores o principios que en realidad no se poseen. La psicóloga Martha Guerri, de la Clínica Fertty, sostiene que este rasgo no es una patología, sino una conducta fomentada por la sociedad. En algunos casos, se adopta para evitar conflictos, pero cuando responde a intereses personales o engaño deliberado, se considera un comportamiento negativo.

Fernando Restrepo Betancur, en su estudio “Preferencia por los colores en universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia”, analiza cómo los colores pueden transmitir emociones y sentimientos de manera inconsciente. La psicología del color ha explorado estas conexiones, demostrando que las preferencias cromáticas pueden revelar aspectos de la personalidad y estados emocionales.

¿Qué colores eligen las personas hipócritas?

Entre los colores más asociados con la hipocresía se encuentran el amarillo y el verde, aunque también tienen significados positivos en otros contextos.

El amarillo: entre la alegría y la falsedad

El amarillo es un color contradictorio. Jose Ángel Saavedra, director académico de la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, explica que, por un lado, simboliza optimismo e innovación, pero también se asocia con la falsedad, la arrogancia y la superficialidad. Además, culturalmente se ha vinculado con la mentira, los celos y la traición.

Un artículo publicado por L’Escola d’Art i Superior de Disseny en España refuerza esta idea, indicando que el amarillo puede evocar emociones negativas como la envidia y la traición. Además, una exposición prolongada a este color puede generar irritabilidad.

El verde: esperanza o manipulación

El psicólogo Óscar Castillero Mimenza describe el verde como un color asociado con la fertilidad, la esperanza y la buena suerte. Sin embargo, también puede reflejar envidia, manipulación y engaño, especialmente en tonalidades oscuras combinadas con negro, las cuales evocan horror y desconfianza.

Un dato curioso es que, según el estudio de Restrepo Betancur, los hombres tienden a preferir el verde, mientras que el amarillo es más común entre las mujeres.

Verde y amarillo son los colores que se asocian con una personalidad doble cara. (Foto: Shutterstock)

Psicología del color y emociones: una conexión profunda

La relación entre colores y emociones ha sido objeto de estudio durante décadas. Expresiones como “verde de envidia” o “alerta roja” son ejemplos de cómo el lenguaje cotidiano refuerza estos vínculos.

El psicólogo Julio Santiago, de la Universidad de Granada, explica que estas asociaciones tienen bases culturales, biológicas y sociales. Por ejemplo, el amarillo se vincula con la prensa sensacionalista, el rojo con la sangre y la pasión, y el verde oscuro con el peligro o la manipulación.

El simbolismo de los colores según Carl Jung y Eva Heller

Carl Jung, en su obra Simbología del Espíritu, afirmó que los colores son “la lengua madre del subconsciente” y que todos los seres humanos responden universalmente a los estímulos cromáticos. Su estudio sugiere que los colores tienen un impacto profundo en la expresión de sentimientos y la percepción de la realidad.

Por su parte, Eva Heller, en su libro La psicología del color, sostiene que comprender los efectos y simbolismos de los colores es esencial para utilizarlos de manera adecuada. Según Heller, cada color posee complejidades que no solo enriquecen la percepción cultural y simbólica del mundo, sino que también ayudan a entender mejor las dinámicas psicológicas y sociales.

Los colores son una parte fundamental de nuestra identidad y comunicación. Aunque ciertos tonos pueden asociarse con la hipocresía, también tienen significados positivos según el contexto. La psicología del color es un campo fascinante que nos ayuda a comprender mejor nuestras emociones y la manera en que percibimos el mundo.

En definitiva, nuestras preferencias cromáticas pueden revelar más sobre nosotros de lo que imaginamos. ¡Observa los colores a tu alrededor y descubre qué dicen de ti!

